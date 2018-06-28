Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları – Fotomaç – 28 Haziran 2018
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    29 Haziran 2018, Cuma
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    Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları

    Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları

    BJK 'nde teknik direktör yönetiminde bir bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra istasyon ve pas çalışması yaptı.

    Siyah-beyazlıların ilk iki idmanında yer almayan Alvaro Negredo'nun yarın takıma dahil olacağı öğrenildi.

    İzinli Adriano Correia, , ve Ryan Babel ise Slovakya'daki kampta kadroya dahil olacak.

    2018 Dünya Kupası'nda ülkelerinin milli takım formalarını giyen Ricardo Quaresma, Pepe ve Domagoj Vida da ilk bölüm çalışmalarında yer alamayacak.

    İdmanda, 21 yaş altı takımından, Süleyman Selak, Mertcan Açıkgöz, Ege Atlam, Erdem Seçgin, Marlon Bülent Üçüncü ve Oğuzhan Aydoğan da yer aldı.

    Beşiktaş, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 28.6.2018 20:26
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