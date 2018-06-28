Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde bir bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra istasyon ve pas çalışması yaptı.
Siyah-beyazlıların ilk iki idmanında yer almayan Alvaro Negredo'nun yarın takıma dahil olacağı öğrenildi.
İzinli Adriano Correia, Oğuzhan Özyakup, Gary Medel ve Ryan Babel ise Slovakya'daki kampta kadroya dahil olacak.
2018 Dünya Kupası'nda ülkelerinin milli takım formalarını giyen Ricardo Quaresma, Pepe ve Domagoj Vida da ilk bölüm çalışmalarında yer alamayacak.
İdmanda, 21 yaş altı takımından, Süleyman Selak, Mertcan Açıkgöz, Ege Atlam, Erdem Seçgin, Marlon Bülent Üçüncü ve Oğuzhan Aydoğan da yer aldı.
Beşiktaş, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 28.6.2018 20:26
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Toplam 1
Yorum
Ali Koç Başkan Fb ŞAMPİYON Açık ara şampiyon olacağız video hakem umarım gelir video hakem ike aykut un sevimsiz futbolu ile bile farkla şampiyon olurduk hadi video:)
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Toplam 6
Yorum
KrAlex Kumaşı sağlam bir oyuncu ortaalanın merkezini toparlayabilir. 4-3-3 sistemi için Guliano uygun değil bence satılmalı 2 kanat oyuncusu alnmlı
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Beşiktaş'a ihtarname şoku
Toplam 2
Yorum
pırtık Öyle haber yapıyosunuzki alevli alevli sanki oyuncular ihtarname çekmiş gibi. Bu ne demek şimdi.
Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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