Siyah-Beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş, sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan Güneş; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.