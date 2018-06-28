Beşiktaş'ta Şenol Güneş sağlık kontrolünden geçti – Fotomaç – 28 Haziran 2018
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    29 Haziran 2018, Cuma
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    'ta sağlık kontrolünden geçti

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ta <a href="/index/senol-gunes?id=893896f3-ff64-428a-820f-0f29a14300dd" class="" rel="tag">Şenol Güneş</a> sağlık kontrolünden geçti

    Yeni sezon hazırlıklarına devam eden 'ta sağlık kontrolleri de sürüyor.

    Siyah-Beyazlı ekibin teknik direktörü , sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan Güneş; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

    1. 28.6.2018 13:09
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