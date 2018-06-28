Beşiktaş'ta iki imza
Siyah-beyazlılar, genç oyuncular Dorukhan Toköz ile 3 yıllık, Güven Yalçın ile de 4 yıllık sözleşme imzaladı
Güven Yalçın Kimdir?
Siyah beyazlıların yeni transferi Güven Yalçın, 18 Ocak 1999'da Almanya'da dünyaya geldi. Bayer Leverkusen altyapısında forma giyen genç hücum oyuncusu, Türkiye U-19 Milli Takımı ile çıktığı altı maçta 3 gole imza attı.
Dorukhan Toköz Kimdir?
21 Mayıs 1996'da Eskişehir'de doğdu. Eskişehir altyapısında futbola başlayan orta saha oyuncusu, 2014-
15'te profesyonel oldu. 1,.80 boyundaki Dorukhan, 2017-18 sezonunda Eskişehirspor formasıyla 1. Lig'de 32 maça çıktı.
- 28.6.2018
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Eren gitmiyor!
Toplam 1
Yorum
ali kırcı 1 milyonluk adamlara 2.1 milyon verirseniz böyle kurtulamazsınızzzz
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Taffarel Brezilyalı'yı Dünya Kupası'nda ikna edecek
Toplam 1
Yorum
MİRANDA GS YA YAKIŞIR..! TAFO PAKETLE GEL.. :-))
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Galatasaray'da gözler Selçuk İnan’da
Toplam 1
Yorum
İNŞ... BU SENE YOKSUN..!! İNŞALLAH BU SENE SENDEN DE VE BİZLERE YAŞATTIĞIN SİNİR KRİZLERİNDEN DE KURTULURUZ.. !!
Beşiktaş'ta iki imza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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