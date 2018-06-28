Beşiktaş'ta iki imza – Fotomaç – 28 Haziran 2018
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    28 Haziran 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'ta iki imza

    Beşiktaş'ta iki imza

    Siyah-beyazlılar, genç oyuncular ile 3 yıllık, ile de 4 yıllık sözleşme imzaladı

    , 2018-19 sezonu çalışmaları kapsamında ilk imzaları attırdı. Siyah-beyazlılar ile 3 yıllık, ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Asbaşkan , Acıbadem Sports'ta sağlık kontrollerinden geçen Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın ile bir araya gelerek sözleşme imzaladı. Yeni transferlerden Dorukhan Toköz, Beşiktaş'ın yeni sezon için Ümraniye'de yaptığı ilk çalışmada yer alırken; Güven Yalçın U-19 'nın Avrupa Şampiyonası finalleri aday kadrosunda yer aldığı için antrenmanda yer almadı.

    Güven Yalçın Kimdir?
    Siyah beyazlıların yeni transferi Güven Yalçın, 18 Ocak 1999'da 'da dünyaya geldi. altyapısında forma giyen genç hücum oyuncusu, U-19 Milli Takımı ile çıktığı altı maçta 3 gole imza attı.

    Dorukhan Toköz Kimdir?
    21 Mayıs 1996'da 'de doğdu. Eskişehir altyapısında futbola başlayan orta saha oyuncusu, 2014-
    15'te profesyonel oldu. 1,.80 boyundaki Dorukhan, 2017-18 sezonunda formasıyla 1. Lig'de 32 maça çıktı.
    1. 28.6.2018
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