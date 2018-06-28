Beşiktaşlılar sadık! – Fotomaç – 28 Haziran 2018
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    28 Haziran 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Beşiktaşlılar sadık!

    Beşiktaşlılar sadık!
    Everton'un golcü futbolcusu , " taraftarı bana çok sadıktı. Everton taraftarı da onlar gibi" yorumunu yaptı. Milli yıldız, "İlk günden bu güne kadar İngiliz taraftarlar büyük destek verdi. Başarılı işler yapabilmeniz için destekleriyle ilham veriyorlar. Sahaya adımınızı attığınız anda destekleriyle ekstra motivasyon sağlıyorlar" dedi.
    1. 28.6.2018
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