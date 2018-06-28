Beşiktaş yeni sezona hazırlanıyor – Fotomaç – 28 Haziran 2018
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    29 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    yeni sezona hazırlanıyor

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> yeni sezona hazırlanıyor

    , hazırlıklarını dün akşam yaptığı tek idman ile sürdürdü.

    Kondisyon hareketleri ve topla çalışmaların bir arada yapıldığı idman 1.5 saat sürdü. Isınma ve kuvvet çalışmaları ile başlayan antrenman iki grup halinde tek pas ve top kapma çalışması ile devam etti. Son bölümdeki kondisyon koşuları ile günün tek çalışması tamamlandı.

    İzinli olan Adriano, Oğuzhan, , Babel ve ile 'nda olan Quaresma, ve Vida idmana katılmadı.

    Kendine kulüp bulması istenen oyunculardan Aras Özbiliz, 'a dönerek antrenmana katılırken, bir diğer kendine kulüp bulması istenen oyuncu Denys Boyko, Dynamo Kiev'e transfer oldu.

    1. 28.6.2018 10:17
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