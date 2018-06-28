Beşiktaş 2 transferi birden açıkladı
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    28 Haziran 2018, Perşembe
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    Beşiktaş 2 transferi birden açıkladı

    Beşiktaş 2 transferi birden açıkladı

    Beşiktaş, resmi siteden yaptığı açıklamada ve 'ın edildiğini duyurdu

    Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde;



    "Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın Beşiktaş'ta

    Futbol Takımımız, 2018-19 sezonu çalışmaları kapsamında ile 3 yıllık, ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

    As Başkanımız , Acıbadem Sports'ta sağlık kontrollerinden geçen Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın ile bir araya gelerek sözleşme imzaladı ve yeni transferlerimize başarılar diledi.

    Yeni transferlerimizden Dorukhan Toköz, takımımızın yeni sezon için BJK 'nde yaptığı ilk çalışmada yer alırken Güven Yalçın U-19 'nın Avrupa Şampiyonası finalleri aday kadrosunda yer aldığı için antrenmanda yer almadı.

    Dorukhan Toköz Kimdir?

    21 Mayıs 1996'da Eskişehir'de dünyaya geldi. altyapısında futbol hayatına başlayan genç orta saha oyuncusu, 2014-15 sezonunda profesyonel geçiş yaptı. 2017-18 sezonunda Eskişehirspor formasıyla 1. Lig'de 32 maça çıkan 180 cm boyundaki Dorukhan Toköz, 2018-19 sezonunun başında ile sözleşme imzaladı.

    Güven Yalçın Kimdir?

    18 Ocak 1999'da 'da dünyaya geldi. altyapısında forma giyen hücum oyuncusu, U-19 Milli Takımı ile çıktığı altı maçta üç gole imza attı. Güven Yalçın, 2018-19 sezonunun başında Beşiktaşımız ile sözleşme imzaladı."

    1. 27.6.2018 17:24
    2. Güncelleme: 28.6.2018 06:38
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