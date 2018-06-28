Beşiktaş 2 transferi birden açıkladı

Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde;





"Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın Beşiktaş'ta

Futbol Takımımız, 2018-19 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Dorukhan Toköz ile 3 yıllık, Güven Yalçın ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.



As Başkanımız Umut Güner, Acıbadem Sports'ta sağlık kontrollerinden geçen Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın ile bir araya gelerek sözleşme imzaladı ve yeni transferlerimize başarılar diledi.



Yeni transferlerimizden Dorukhan Toköz, takımımızın yeni sezon için BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı ilk çalışmada yer alırken Güven Yalçın U-19 Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası finalleri aday kadrosunda yer aldığı için antrenmanda yer almadı.



Dorukhan Toköz Kimdir?



21 Mayıs 1996'da Eskişehir'de dünyaya geldi. Eskişehirspor altyapısında futbol hayatına başlayan genç orta saha oyuncusu, 2014-15 sezonunda profesyonel futbola geçiş yaptı. 2017-18 sezonunda Eskişehirspor formasıyla Spor Toto 1. Lig'de 32 maça çıkan 180 cm boyundaki Dorukhan Toköz, 2018-19 sezonunun başında Beşiktaşımız ile sözleşme imzaladı.



Güven Yalçın Kimdir?



18 Ocak 1999'da Almanya'da dünyaya geldi. Bayer Leverkusen altyapısında forma giyen hücum oyuncusu, U-19 Milli Takımı ile çıktığı altı maçta üç gole imza attı. Güven Yalçın, 2018-19 sezonunun başında Beşiktaşımız ile sözleşme imzaladı."