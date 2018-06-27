Kontroller devam ediyor – Fotomaç – 27 Haziran 2018
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    27 Haziran 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Kontroller devam ediyor

    Kontroller devam ediyor

    'ta sağlık kontrolleri devam ediyor.

    'ta sağlık kontrolleri devam ediyor. Açıklamada, futbolcular , , Orkan Çınar, Ersin Destanoğlu, Alpay Çelebi ile antrenörler Şeref Çiçek ve Miguel Montanana'nin Acıbadem Sports'ta bir dizi sağlık testinden geçirildiği belirtildi.

    1. 27.6.2018
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