Kontroller devam ediyor
Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri devam ediyor.
Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri devam ediyor. Açıklamada, futbolcular Tolgay Arslan, Caner Erkin, Orkan Çınar, Ersin Destanoğlu, Alpay Çelebi ile antrenörler Şeref Çiçek ve Miguel Montanana'nin Acıbadem Sports'ta bir dizi sağlık testinden geçirildiği belirtildi.
- 27.6.2018
-
Hidayet Türkoğlu: 2019 Dünya Şampiyonası'na gideriz
Toplam 1
Yorum
kemal nasil gideceksin, kim garanti vermis, birakin hayal pompalamayi, ve milletle alay etmeyi,
-
Salih’te top Cocu’da
Toplam 3
Yorum
sami salih, aatif, ozan, kasimal, topal, volkan demirel ve volkan sen, Dirar icin hemen topu taca atin, bunlarin fenerde yeri yok, bos topcular
-
Fenerbahçe Monaco'nun teklifini az buldu
Toplam 2
Yorum
sdf sdf bir dahaki seneye 8ide bulamayacağımız unutulmamalı
Kontroller devam ediyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.