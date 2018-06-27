Kontroller devam ediyor

Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri devam ediyor. Açıklamada, futbolcular Tolgay Arslan, Caner Erkin, Orkan Çınar, Ersin Destanoğlu, Alpay Çelebi ile antrenörler Şeref Çiçek ve Miguel Montanana'nin Acıbadem Sports'ta bir dizi sağlık testinden geçirildiği belirtildi.