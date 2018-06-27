Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri sürüyor – Fotomaç – 27 Haziran 2018
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    27 Haziran 2018, Çarşamba
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    'ta sağlık kontrolleri sürüyor

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ta sağlık kontrolleri sürüyor

    Futbol Takımı oyuncularının sağlık kontrolleri devam ediyor.

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Matej Mitrovic, , , Vagner Love, Cyle Larin ve Fabricio Ramirez, Acıbadem Sports'ta sağlık kontrolünden geçirildi.

    Detaylı kan tetkikleri yapılan futbolcular, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

    1. 27.6.2018 15:07
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