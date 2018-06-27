Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Matej Mitrovic, Jeremain Lens, Tolga Zengin, Vagner Love, Cyle Larin ve Fabricio Ramirez, Acıbadem Sports'ta sağlık kontrolünden geçirildi.

Detaylı kan tetkikleri yapılan futbolcular, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.