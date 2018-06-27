Beşiktaş'ın Wahbi Khazri’de ‘rakipler’ artıyor
Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Wahbi Khazri'nin talipleri artıyor.
Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Wahbi Khazri'nin talipleri artıyor. Tunus'lu orta saha oyuncusuna bir talip de Fransa'dan çıktı. L'Equipe'te yer alan habere göre; Ligue 1 ekiplerinden St. Etienne, Khazri'yi transfer etmek istiyor. Bonservisi 2020'ye kadar Sunderland'da olan 27 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Rennes'de kiralık olarak forma giymişti.
- 27.6.2018
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Hidayet Türkoğlu: 2019 Dünya Şampiyonası'na gideriz
Toplam 1
Yorum
kemal nasil gideceksin, kim garanti vermis, birakin hayal pompalamayi, ve milletle alay etmeyi,
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Salih’te top Cocu’da
Toplam 3
Yorum
sami salih, aatif, ozan, kasimal, topal, volkan demirel ve volkan sen, Dirar icin hemen topu taca atin, bunlarin fenerde yeri yok, bos topcular
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Fenerbahçe Monaco'nun teklifini az buldu
Toplam 2
Yorum
sdf sdf bir dahaki seneye 8ide bulamayacağımız unutulmamalı
Beşiktaş'ın Wahbi Khazri’de ‘rakipler’ artıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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