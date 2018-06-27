Beşiktaş'ın Wahbi Khazri’de ‘rakipler’ artıyor – Fotomaç – 27 Haziran 2018
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    27 Haziran 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'ın ’de ‘rakipler’ artıyor

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ın <a href="/index/wahbi-khazri?id=8f6d1d5c-ebc4-403f-a483-b863b9ed7527" class="" rel="tag">Wahbi Khazri</a>’de ‘rakipler’ artıyor

    'ın gündeminde yer alan 'nin talipleri artıyor.

    'ın gündeminde yer alan 'nin talipleri artıyor. Tunus'lu orta saha oyuncusuna bir talip de 'dan çıktı. L'Equipe'te yer alan habere göre; Ligue 1 ekiplerinden St. Etienne, Khazri'yi etmek istiyor. Bonservisi 2020'ye kadar Sunderland'da olan 27 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Rennes'de kiralık olarak forma giymişti.

    1. 27.6.2018
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