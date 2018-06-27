Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Wahbi Khazri'nin talipleri artıyor. Tunus'lu orta saha oyuncusuna bir talip de Fransa'dan çıktı. L'Equipe'te yer alan habere göre; Ligue 1 ekiplerinden St. Etienne, Khazri'yi transfer etmek istiyor. Bonservisi 2020'ye kadar Sunderland'da olan 27 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Rennes'de kiralık olarak forma giymişti.