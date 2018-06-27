Beşiktaş Dorukhan'la sözleşme imzaladı, Eskişehirspor, transfer Dorukhan Toköz
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    27 Haziran 2018, Çarşamba
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    'dan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

    Beşiktaş Eskişehirspor'dan Dorukhan Toköz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

    , 'dan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

    , geçtiğimiz sezon Spor Toto 1. Lig ekibi 'da forma giyen 'le 3 yıllık sözleşme imzaladı.

    Eskişehirspor'la 2017-2018 sezonunda 32 maça çıkan 22 yaşındaki oyuncu bu maçlarda 1 gol atarken 9 da asist yaptı. Dorukhan bu akşam Beşiktaş'la idmana çıkacak...

    1. 26.6.2018 14:40
    2. Güncelleme: 27.6.2018 01:53
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