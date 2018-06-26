Beşiktaş ?yönetimi, Negredo'nun kulübüne para ödemek için gün sayıyor.
?LOVE GERİ ÇEVİRDİ
BEŞİKTAŞ yönetiminin elden çıkarmayı düşündüğü isimlerden biri olan Vagner Love, takasta kullanılma teklifini kabul etmedi. Brezilyalı forvet, kendisine yöneltilen Trabzonspor önerisini, menajeriyle görüştükten sonra yanıtladı ve "Gitmek istemiyorum, burada mutluyum" yanıtını verdi.
- 26.6.2018
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UEFA'dan Galatasaray'a şok! Karar yeniden gözden geçirilecek
Toplam 6
Yorum
hans ALi KOC "UEFA S.LigI sponsoru SiKAYET ETTi " Milan isi gücü yok gsyi sikayet edecek ?HADi ordan
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Janssen Galatasaray'a teklif edildi
Toplam 1
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komik Çok güldüm çook
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İspanya lider Portekiz ikinci
Toplam 1
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Boşnak İspanya hakeme dua etsin. Rezilliğin daniskasi.yazıkkkkkkkk.........
Valencia Beşiktaş'tan Negredo'nun bonservisini bekliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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