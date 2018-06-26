Valencia Beşiktaş'tan Negredo'nun bonservisini bekliyor

Beşiktaş ?yönetimi, Negredo'nun kulübüne para ödemek için gün sayıyor.

Anlaşma gereği İspanyol golcünün 2.5 milyon euro'luk bonservisinin ödenmesi için son tarih 1 Temmuz. Valencia ile yapılan anlaşma gereği FFP kurallarından yırtmak için bonservis bedeli ödemesi bu yaza bırakılmıştı.



?LOVE GERİ ÇEVİRDİ

BEŞİKTAŞ yönetiminin elden çıkarmayı düşündüğü isimlerden biri olan Vagner Love, takasta kullanılma teklifini kabul etmedi. Brezilyalı forvet, kendisine yöneltilen Trabzonspor önerisini, menajeriyle görüştükten sonra yanıtladı ve "Gitmek istemiyorum, burada mutluyum" yanıtını verdi.