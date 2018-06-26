Valencia Beşiktaş'tan Negredo'nun bonservisini bekliyor – Fotomaç – 26 Haziran 2018
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    26 Haziran 2018, Salı
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Valencia 'tan 'nun bonservisini bekliyor

    Valencia Beşiktaş'tan Negredo'nun bonservisini bekliyor

    ?yönetimi, 'nun kulübüne para ödemek için gün sayıyor.

    Anlaşma gereği İspanyol golcünün 2.5 milyon euro'luk bonservisinin ödenmesi için son tarih 1 Temmuz. Valencia ile yapılan anlaşma gereği FFP kurallarından yırtmak için bonservis bedeli ödemesi bu yaza bırakılmıştı.

    ?LOVE GERİ ÇEVİRDİ
    BEŞİKTAŞ yönetiminin elden çıkarmayı düşündüğü isimlerden biri olan Vagner Love, takasta kullanılma teklifini kabul etmedi. Brezilyalı forvet, kendisine yöneltilen Trabzonspor önerisini, menajeriyle görüştükten sonra yanıtladı ve "Gitmek istemiyorum, burada mutluyum" yanıtını verdi.
    1. 26.6.2018
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