Pastore, Cengiz Ünderli Roma'ya gitti
İtalyan kulübü Roma, Arjantinli futbolcu Pastore'yi 24,7 milyon avroya Paris Saint-Germain'den transfer etti
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma, Paris Saint-Germain'in (PSG) Arjantinli orta saha oyuncusu Javier Pastore'yi kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Roma, 29 yaşındaki Pastore'yi 24,7 milyon avro karşılığında PSG'den transfer etti. 27 numaralı formayı giyecek Pastore, 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Ülkesinin Talleres ve Huracan kulüplerinde forma giydikten sonra İtalya'nın Palermo ekibine imza atan Pastore, 2011 yazında 42 milyon avro bonservisle PSG'ye transfer oldu.
Milli futbolcu Cengiz Ünder ile takım arkadaşı olacak Pastore, Arjantin Milli Takımı formasını 29 kez giydi.
- 26.6.2018 16:57
-
Hidayet Türkoğlu: 2019 Dünya Şampiyonası'na gideriz
Toplam 1
Yorum
kemal nasil gideceksin, kim garanti vermis, birakin hayal pompalamayi, ve milletle alay etmeyi,
-
Salih’te top Cocu’da
Toplam 3
Yorum
sami salih, aatif, ozan, kasimal, topal, volkan demirel ve volkan sen, Dirar icin hemen topu taca atin, bunlarin fenerde yeri yok, bos topcular
-
Fenerbahçe Monaco'nun teklifini az buldu
Toplam 2
Yorum
sdf sdf bir dahaki seneye 8ide bulamayacağımız unutulmamalı
Pastore, Cengiz Ünderli Roma'ya gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.