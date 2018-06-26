Pastore, Cengiz Ünderli Roma'ya gitti – Fotomaç – 26 Haziran 2018
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    27 Haziran 2018, Çarşamba
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    , Cengiz Ünderli Roma'ya gitti

    <a href="/index/pastore?id=c6856f05-d3db-4f34-8d7b-83179189973f" class="" rel="tag">Pastore</a>, Cengiz Ünderli Roma'ya gitti

    İtalyan kulübü Roma, Arjantinli futbolcu 'yi 24,7 milyon avroya Paris Saint-Germain'den transfer etti

    İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma, Paris Saint-Germain'in (PSG) Arjantinli orta saha oyuncusu Javier 'yi kadrosuna kattı.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Roma, 29 yaşındaki 'yi 24,7 milyon avro karşılığında PSG'den transfer etti. 27 numaralı formayı giyecek Pastore, 5 yıllık sözleşme imzaladı.

    Ülkesinin Talleres ve Huracan kulüplerinde forma giydikten sonra İtalya'nın Palermo ekibine imza atan Pastore, 2011 yazında 42 milyon avro bonservisle PSG'ye transfer oldu.

    Milli futbolcu Cengiz Ünder ile takım arkadaşı olacak Pastore, Arjantin Milli Takımı formasını 29 kez giydi.

    1. 26.6.2018 16:57
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