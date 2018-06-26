İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma, Paris Saint-Germain'in (PSG) Arjantinli orta saha oyuncusu Javier Pastore'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Roma, 29 yaşındaki Pastore'yi 24,7 milyon avro karşılığında PSG'den transfer etti. 27 numaralı formayı giyecek Pastore, 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Ülkesinin Talleres ve Huracan kulüplerinde forma giydikten sonra İtalya'nın Palermo ekibine imza atan Pastore, 2011 yazında 42 milyon avro bonservisle PSG'ye transfer oldu.

Milli futbolcu Cengiz Ünder ile takım arkadaşı olacak Pastore, Arjantin Milli Takımı formasını 29 kez giydi.