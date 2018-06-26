Kartal sahaya iniyor
Bu akşam topbaşı yapacak olan Beşiktaş, 30 Haziran-8 Temmuz arası Slovakya, 11-20 Temmuz arası Avusturya’da kamp yapacak
30 Haziran-8 Temmuz arası Slovakya'nın Samorin kasabasında çalışacak olan siyah-beyazlılar, 2'inci kamp dönemini ise 11 Temmuz-20 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da gerçekleştirecek. Güneş ve talebeleri, yeni sezon öncesindeki hazırlık maçlarını ikinci kamp döneminde yapacak. Beşiktaş, Avusturya'nın Ehrenhausen kasabasında Ukrayna'nın Shaktar Donetsk ve Rusya'nın CSKA Moskova takımlarıyla karşılaşacak.
- 26.6.2018
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UEFA'dan Galatasaray'a şok! Karar yeniden gözden geçirilecek
Toplam 6
Yorum
hans ALi KOC "UEFA S.LigI sponsoru SiKAYET ETTi " Milan isi gücü yok gsyi sikayet edecek ?HADi ordan
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Janssen Galatasaray'a teklif edildi
Toplam 1
Yorum
komik Çok güldüm çook
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İspanya lider Portekiz ikinci
Toplam 1
Yorum
Boşnak İspanya hakeme dua etsin. Rezilliğin daniskasi.yazıkkkkkkkk.........
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