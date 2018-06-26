Kartal sahaya iniyor – Fotomaç – 26 Haziran 2018
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    26 Haziran 2018, Salı
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    sahaya iniyor

    <a href="/index/kartal?id=766d6cd4-1b4d-4783-98a6-a9607cb90ff5" class="" rel="tag">Kartal</a> sahaya iniyor

    Bu akşam topbaşı yapacak olan Beşiktaş, 30 Haziran-8 Temmuz arası Slovakya, 11-20 Temmuz arası Avusturya’da kamp yapacak

    Sezonu dördüncü sırada tamamladığı için UEFA Avrupa Ligi'nde iki ön eleme oynayacak olan Beşiktaş, yeni sezonu rakiplerinden erken açacak. Siyah-beyazlılar 2018- 2019 sezonunun çalışmalarına Ümraniye 'nde bu akşam başlayacak. Beşiktaş, İstanbul'da top başı yaptıktan sonra 1'inci kamp dönemini geçirmek için Slovakya'ya hareket edecek.

    30 Haziran-8 Temmuz arası Slovakya'nın Samorin kasabasında çalışacak olan siyah-beyazlılar, 2'inci kamp dönemini ise 11 Temmuz-20 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da gerçekleştirecek. Güneş ve talebeleri, yeni sezon öncesindeki hazırlık maçlarını ikinci kamp döneminde yapacak. Beşiktaş, Avusturya'nın Ehrenhausen kasabasında Ukrayna'nın Shaktar Donetsk ve Rusya'nın CSKA Moskova takımlarıyla karşılaşacak.
    1. 26.6.2018
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