Fernandes'i hiç sarhoş görmedim – Fotomaç – 26 Haziran 2018
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HEPSİ
    26 Haziran 2018, Salı
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Fernandes'i hiç sarhoş görmedim

    Fernandes'i hiç sarhoş görmedim
    'ın eski futbolcularından Julio , Fernandes hakkında konuştu. , "Bir gün antrenmana sarhoş geldiği söylendi. Teknik direktör bu duruma çok sinirlendi. Ardından kulüpten ayrıldı. Onu hiç sarhoş görmemiştim, hem de hiç. İyi bir profesyoneldir" dedi.
    1. 26.6.2018
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