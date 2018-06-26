Ersan Adem Gülüm Beşiktaş'a dönüyor!
Ersan Adem Gülüm, Twitter'da açıklama bölümünü 'Beşiktaş kulübü futbolcusu' olarak değiştirdi.
Geçtiğimiz sezon devre arasında Çin'den Beşiktaş'a dönen ama beklentileri karşılayamayan Ersan Gülüm, Beşiktaş'a dönüyor.
Beşiktaş'a bedelsiz dönmek için kulübündeki alacaklarına karşılık bonservisini aldığı iddia edilen Ersan'la ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.
Ersan Adem Gülüm, resmi Twitter hesabındaki açıklama bölümübü Beşiktaş futbolcusu olarak değiştirdi.
Bu gelişmenin ardından transferin kısa sürede resmiyet kazanması bekleniyor.
- 26.6.2018 14:59
- Güncelleme: 26.6.2018 15:55
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Hidayet Türkoğlu: 2019 Dünya Şampiyonası'na gideriz
Toplam 1
Yorum
kemal nasil gideceksin, kim garanti vermis, birakin hayal pompalamayi, ve milletle alay etmeyi,
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Salih’te top Cocu’da
Toplam 3
Yorum
sami salih, aatif, ozan, kasimal, topal, volkan demirel ve volkan sen, Dirar icin hemen topu taca atin, bunlarin fenerde yeri yok, bos topcular
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Fenerbahçe Monaco'nun teklifini az buldu
Toplam 2
Yorum
sdf sdf bir dahaki seneye 8ide bulamayacağımız unutulmamalı
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