Ersan Adem Gülüm Beşiktaş'a dönüyor! – Fotomaç – 26 Haziran 2018
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    27 Haziran 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'a dönüyor!

    Ersan Adem Gülüm Beşiktaş'a dönüyor!

    , Twitter'da açıklama bölümünü ' kulübü futbolcusu' olarak değiştirdi.

    Geçtiğimiz sezon devre arasında Çin'den 'a dönen ama beklentileri karşılayamayan Ersan Gülüm, Beşiktaş'a dönüyor.

    Beşiktaş'a bedelsiz dönmek için kulübündeki alacaklarına karşılık bonservisini aldığı iddia edilen Ersan'la ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

    , resmi Twitter hesabındaki açıklama bölümübü Beşiktaş futbolcusu olarak değiştirdi.

    Bu gelişmenin ardından transferin kısa sürede resmiyet kazanması bekleniyor.

    1. 26.6.2018 14:59
    2. Güncelleme: 26.6.2018 15:55
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