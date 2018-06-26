Beşiktaş'tan Erdoğan’a tebrik – Fotomaç – 26 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Haziran 2018, Salı
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'tan Erdoğan’a tebrik

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'tan Erdoğan’a tebrik
    BEŞİKTAŞ Kulübü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı kutladı. Mesajda, "Milletimizin iradesiyle Cumhurbaşkanlığı makamına yeniden seçilen Sayın 'ı içtenlikle kutlar, yeni dönemin ülkemizin gücüne güç katmasını dileriz" denildi.
    1. 26.6.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'tan Erdoğan’a tebrik haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN