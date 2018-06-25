Vida için hafta içi toplantı var – Fotomaç – 25 Haziran 2018
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    26 Haziran 2018, Salı
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    için hafta içi toplantı var

    Vida için hafta içi toplantı var
    LEİCESTER'ın 12 milyon euro'luk teklifi sonrası 'yı satmak isteyen yönetim, 'e takılıyor. Tecrübeli hocanın, Tosic'in de gidişinin ardından başka bir isim daha kaybetmek istemediği için Hırvat stoperin gönderilmesine sıcak bakmadığı biliniyor. Bu konuda hocayı ikna etmeye çalışan başkan Orman'ın hafta içinde Güneş ile bir araya gelip Vida konusunda son kararını soracağı bildirildi.
    1. 25.6.2018
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