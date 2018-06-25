Khazri ‘Ada’ dedi – Fotomaç – 25 Haziran 2018
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HEPSİ
    26 Haziran 2018, Salı
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    ‘Ada’ dedi

    Khazri ‘Ada’ dedi
    'ın listesinde olduğu iddia edilen Sunderland'lı orta saha oyuncusu Wahbi , futbol hayatına 'de devam etmek istediğini açıkladı.Ülkesi Tunus'la birlikte 'nda mücadele eden 27 yaşındaki futbolcu, 5-2 yenildikleri- maçı sonrası "Tabii ki önceliğim olacak. Ama her ihtimale de açığım. Neler olacağını göreceğiz" ifadesini kullandı.
    1. 25.6.2018
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