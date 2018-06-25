İstikrarın adı: Güneş – Fotomaç – 25 Haziran 2018
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    26 Haziran 2018, Salı
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    İstikrarın adı: Güneş

    İstikrarın adı: Güneş

    ’ta 4. yılına hazırlanan usta hoca, sezonu takımın başında bitirirse en çok lig maçına çıkan 3. isim olacak

    Yeni sezona bu hafta başlayacak 'ta , son dönemde siyahbeyazlıların en istikrarlı isimlerinden biri olarak dikkati çekiyor. Güneş öncesindeki 20 sezonda teknik direktör konusunda istikrar yakalayamayan Beşiktaş, bu sorunu tecrübeli hoca ile giderdi. Siyah-beyazlı ekip, Güneş yönetiminde 3 sezonda 2 şampiyonluk yaşadı. Beşiktaş'ta 4. sezonuna hazırlanan Şenol Güneş, 6,5 sezon görev yapan İngiliz çalıştırıcı 'e biraz daha yaklaştı. Beşiktaş'taki teknik direktörlük koltuğuna 1987-88 sezonunda oturan Milne, 1993-1994 sezonunun devre arasında görevinden ayrılmıştı. Usta hoca, 2018- 19'un tamamında görev alması halinde Milne ve Spajic'ten sonra takımın başında en fazla lig mücadelesine çıkan üçüncü teknik adam olacak
    1. 25.6.2018
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