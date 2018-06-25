Gökhan mesaide – Fotomaç – 25 Haziran 2018
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HEPSİ
    26 Haziran 2018, Salı
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Gökhan mesaide

    Gökhan mesaide
    sezon başında yaşadığı talihsizliz sakatlık nedeniyle ligi neredeyse maç oynayamadana tamamlayamayan Töre yeni döneme sıkı şekilde hazırlanıyor. Takımın tatilde olduğu dönemlerde bireysel çalışmalarla form yakalamaya çalışan tecrübeli kanat oyuncusu, "Geçen yılın acısını bu sezon çıkaracağım. Bir yıllık boşluğu en iyi şekilde telafi edeceğim" diye konuştu.
    1. 25.6.2018
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