Gelin size Paciencia’yi verelim! – Fotomaç – 25 Haziran 2018
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HEPSİ
    26 Haziran 2018, Salı
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Gelin size Paciencia’yi verelim!

    Gelin size Paciencia’yi verelim!
    ABOUBAKAR'I tekrar kiralamak için ile görüşen 'a cephesinden ilginç bir teklif geldi. Portolu idarecilerin geçen sezonun ilk yarısını Vitoria Setubal'de geçiren 23 yaşındaki santrfor Gonçalo Paciencia'yı Beşiktaş'a önerdi ve altyapılarından çıkan bu ismi bedelsiz kiralayabileceklerini iletti. Beşiktaş, bu ismi değerlendirmek üzere görüşmeleri durdurdu. Siyah-beyazlı yönetim, Paciencia konusunda Güneş'in fikrini alacak.

    GONÇALO KiMDiR
    DOĞUM TARiHi: 1 AĞUSTOS 1994
    DOĞUM YERi: PORTEKiZ
    ? BOY: 1.84 / KiLO: 79
    POZiSYON: SANTRAFOR
    KULÜBÜ: PORTO
    1. 25.6.2018
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