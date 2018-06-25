Dünya Kupası planları bozuyor – Fotomaç – 25 Haziran 2018
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    26 Haziran 2018, Salı
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    planları bozuyor

    Dünya Kupası planları bozuyor
    için milli takımlarında bulunan oyuncular 'in keyfini kaçırıyor. Sezon başı hazırlıklarını tam kadro yapmak isteyen tecrübeli hoca; ile Quaresma'nın Portekiz, Vida'nın da Hırvatistan ile tur atlayıp turnuvadan geç dönecek olması nedeniyle sıkıntı. Özellikle Pepe ve Vida'nın olmaması 'ı stopersiz çalıştırıcak.
    1. 25.6.2018
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