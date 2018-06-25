Beşiktaş'tan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik mesajı – Fotomaç – 25 Haziran 2018
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    26 Haziran 2018, Salı
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    'tan 'a tebrik mesajı

    Beşiktaş'tan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik mesajı

    Kulübü, resmi sitesinden yaptığı açıklamayla 'ı tebrik etti

    Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;


    1. 25.6.2018 17:17
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