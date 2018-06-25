Beşiktaş'ta yeni sezon mesaisi yarın başlıyor
Beşiktaş, 2018-2019 futbol sezonun mesaisine yarın başlayacak.
Siyah-beyazlı ekip, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde akşam saatlerinde toplanarak yeni sezon için ilk antrenmanını yapacak.
Beşiktaş, İstanbul'daki 4 günlük hazırlığın ardından 30 Haziran Cumartesi günü kamp çalışmaları için Slovakya'nın Samorin bölgesine gidecek. 8 Temmuz Pazar gününe kadar burada çalışacak siyah-beyazlılar, daha sonra İstanbul'a dönecek. Beşiktaş, 11-20 Temmuz tarihlerindeki ikinci kamp çalışmaları için Avusturya'nın Ehrenhausen bölgesine gidecek.
- 25.6.2018 10:57
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Josef’in aklı Ada’da
Toplam 1
Yorum
aslan cocu nun sisteminde souza ve mehmet topal oynayamaz. çünkü bu ikili oyunu ağırlaştırıyor çok top kay oğuzkaan oynar,ekici oynar,elmas oynar
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Masaya oturacaklar
Toplam 3
Yorum
ged 61 yaaa arkadaş bir aydır burakla bir masaya oturamadık gitti..öyle böyle adam bizi ayakta tuttu..burak giderse yerine kimi alacaksın...
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Jose Sosa'ya sürpriz talip
Toplam 1
Yorum
ged 61 dünya kupasında tekmeye kafa sokan, mücadele eden,hırstan kendini parçalayan yıldızları gördükce bu sosa gibi ruhsuzları tabiki gönderelim..
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