Beşiktaş'ta yeni sezon mesaisi yarın başlıyor – Fotomaç – 25 Haziran 2018
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    25 Haziran 2018, Pazartesi
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    'ta mesaisi yarın başlıyor

    Beşiktaş'ta yeni sezon mesaisi yarın başlıyor

    , 2018-2019 futbol sezonun mesaisine yarın başlayacak.

    Siyah-beyazlı ekip, BJK 'nde akşam saatlerinde toplanarak için ilk antrenmanını yapacak.

    , 'daki 4 günlük hazırlığın ardından 30 Haziran Cumartesi günü kamp çalışmaları için Slovakya'nın Samorin bölgesine gidecek. 8 Temmuz Pazar gününe kadar burada çalışacak siyah-beyazlılar, daha sonra 'a dönecek. , 11-20 Temmuz tarihlerindeki ikinci kamp çalışmaları için 'nın Ehrenhausen bölgesine gidecek.

    1. 25.6.2018 10:57
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