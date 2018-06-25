Babel’den havuz keyfi

KARA Kartal'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, tatiline Amerika'da devam ediyor.Bir süredir vatandaşı olan Galatasaraylı Donk ile birlikte tatil yapan tecrübeli futbolcu son olarak sosyal medya hesabı instagram'dan Los Angeles'ta havuz başında çektiği fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Bu gönderi onbinlerce beğeni ve pek çok yorum aldı. Siyah- beyazlı futbolcu birkaç gün içinde dönerek takımla sezon hazırlıklarına başlayacak.



