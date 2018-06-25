Babel’den havuz keyfi – Fotomaç – 25 Haziran 2018
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    26 Haziran 2018, Salı
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    Babel’den havuz keyfi

    Babel’den havuz keyfi

    KARA Kartal'ın Hollandalı yıldızı , tatiline Amerika'da devam ediyor.Bir süredir vatandaşı olan Galatasaraylı Donk ile birlikte tatil yapan tecrübeli futbolcu son olarak sosyal medya hesabı instagram'dan 'ta havuz başında çektiği fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Bu gönderi onbinlerce beğeni ve pek çok yorum aldı. Siyah- beyazlı futbolcu birkaç gün içinde dönerek takımla sezon hazırlıklarına başlayacak.


    1. 25.6.2018
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