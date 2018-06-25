Babel’den havuz keyfi
KARA Kartal'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, tatiline Amerika'da devam ediyor.Bir süredir vatandaşı olan Galatasaraylı Donk ile birlikte tatil yapan tecrübeli futbolcu son olarak sosyal medya hesabı instagram'dan Los Angeles'ta havuz başında çektiği fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Bu gönderi onbinlerce beğeni ve pek çok yorum aldı. Siyah- beyazlı futbolcu birkaç gün içinde dönerek takımla sezon hazırlıklarına başlayacak.
- 25.6.2018
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Josef’in aklı Ada’da
Toplam 1
Yorum
aslan cocu nun sisteminde souza ve mehmet topal oynayamaz. çünkü bu ikili oyunu ağırlaştırıyor çok top kay oğuzkaan oynar,ekici oynar,elmas oynar
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Masaya oturacaklar
Toplam 3
Yorum
ged 61 yaaa arkadaş bir aydır burakla bir masaya oturamadık gitti..öyle böyle adam bizi ayakta tuttu..burak giderse yerine kimi alacaksın...
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Jose Sosa'ya sürpriz talip
Toplam 1
Yorum
ged 61 dünya kupasında tekmeye kafa sokan, mücadele eden,hırstan kendini parçalayan yıldızları gördükce bu sosa gibi ruhsuzları tabiki gönderelim..
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