Güneş’in 5 yeni prensi

Geçen sezon yerli oyunculardan neredeyse hiç katkı alamayan Şenol Güneş, sezon öncesi kampında; Fatih Aksoy, Oğuzhan, Tolgay, Gökhan Töre ve Orkan'la özel olarak ilgilenecek.

Bu oyunculardan en az birinden 30 maç devamlılık, toplamda 10 gol ve 10 asist bekleyen Güneş, elindeki 5 yerli oyuncunun da ayrılmasını istemiyor.