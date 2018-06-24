Güneş’in 5 yeni prensi – Fotomaç – 24 Haziran 2018
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HEPSİ
    25 Haziran 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 RUSYA
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    Güneş’in 5 yeni prensi

    Güneş’in 5 yeni prensi

    Geçen sezon yerli oyunculardan neredeyse hiç katkı alamayan , sezon öncesi kampında; Fatih Aksoy, Oğuzhan, Tolgay, ve Orkan'la özel olarak ilgilenecek.

    Bu oyunculardan en az birinden 30 maç devamlılık, toplamda 10 gol ve 10 asist bekleyen Güneş, elindeki 5 yerli oyuncunun da ayrılmasını istemiyor.
    1. 24.6.2018 00:07
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