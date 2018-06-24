Güneş’in 5 yeni prensi
Geçen sezon yerli oyunculardan neredeyse hiç katkı alamayan Şenol Güneş, sezon öncesi kampında; Fatih Aksoy, Oğuzhan, Tolgay, Gökhan Töre ve Orkan'la özel olarak ilgilenecek.
Bu oyunculardan en az birinden 30 maç devamlılık, toplamda 10 gol ve 10 asist bekleyen Güneş, elindeki 5 yerli oyuncunun da ayrılmasını istemiyor.
- 24.6.2018 00:07
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Beşiktaş, Güven Yalçın'la anlaştı!
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Yorum
Azim KALİTELİ KUMAŞ
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Aykut Kocaman yazdı Cocu inceliyor!
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hüseyin. bu adam bize kalan saçımızı da yoldurur.ahan da buraya yazıyorum
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Kaptan hala beklemede
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yeterartık VOLKAN düş artık Fenerin yakasından yeter..Usandık artık git evinde keyfine bak..
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