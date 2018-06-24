‘Babel kupada olsaydı’
Beşiktaş yönetimi Dünya Kupası'nda forma giyen oyuncularının performansını takip ederken, bir yandan da gidemeyen isimlere yanıyor.
Siyah-beyazlıların en büyük üzüntüsü Hollanda'nın Dünya Kupası'nda olmaması. Eğer Rusya'ya gidilmiş olsaydı, Babel'in en az 15 milyon euro'luk bir bedelle satılmasına kesin gözüyle bakılıyordu.
- 24.6.2018 00:09
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Beşiktaş, Güven Yalçın'la anlaştı!
Toplam 1
Yorum
Azim KALİTELİ KUMAŞ
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Aykut Kocaman yazdı Cocu inceliyor!
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Yorum
hüseyin. bu adam bize kalan saçımızı da yoldurur.ahan da buraya yazıyorum
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Kaptan hala beklemede
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yeterartık VOLKAN düş artık Fenerin yakasından yeter..Usandık artık git evinde keyfine bak..
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