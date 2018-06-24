‘Babel kupada olsaydı’ – Fotomaç – 24 Haziran 2018
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    25 Haziran 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 RUSYA
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    ‘Babel kupada olsaydı’

    ‘Babel kupada olsaydı’

    Beşiktaş yönetimi 'nda forma giyen oyuncularının performansını takip ederken, bir yandan da gidemeyen isimlere yanıyor.

    Siyah-beyazlıların en büyük üzüntüsü Hollanda'nın 'nda olmaması. Eğer Rusya'ya gidilmiş olsaydı, Babel'in en az 15 milyon euro'luk bir bedelle satılmasına kesin gözüyle bakılıyordu.
    1. 24.6.2018 00:09
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