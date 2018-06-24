Acele etmek yok!
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına transfer takviyesi yapılmamış bir kadroya başlayacak
Yeni sezon hazırlıklarına önümüzdeki hafta başlayacak olan Beşiktaş'ta çalışmalar takviye edilmemiş kadro ile başlayacak. Geçen sezonlarda birçok transferi Temmuz ayının son haftası ile Ağustos ayında gerçekleştiren siyah-beyazlılar, sayısını 3 olarak belirledikleri yeni transferleri de yine bu dönemlere sarkıtacak gibi görünüyor. Bunun sebebi ise Başkan Fikret Orman ile transfer komitesi üyeleri Umut Güner ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun almış oldukları 'acele etmeme' kararı.
RAKAMLAR GÜN GÜN DEĞiŞiYOR
Dünya Kupası'nın devam ediyor olması sebebiyle birçok oyuncunun piyasasının gün gün değişmesi, Beşiktaş kurmaylarını aceleci davranmamaya iten en önemli sebep. 3 nokta transfer ile yeni yapılanmayı tamamlayacak olan komite, belirledikleri oyuncularla görüşmeye devem edecek ancak; tüm şartlar %100 oranında Beşiktaş'ın lehine oluncaya kadar imzalar atılmayacak.
RAKAMLAR GÜN GÜN DEĞiŞiYOR
Dünya Kupası'nın devam ediyor olması sebebiyle birçok oyuncunun piyasasının gün gün değişmesi, Beşiktaş kurmaylarını aceleci davranmamaya iten en önemli sebep. 3 nokta transfer ile yeni yapılanmayı tamamlayacak olan komite, belirledikleri oyuncularla görüşmeye devem edecek ancak; tüm şartlar %100 oranında Beşiktaş'ın lehine oluncaya kadar imzalar atılmayacak.
- 24.6.2018 00:08
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Beşiktaş, Güven Yalçın'la anlaştı!
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Azim KALİTELİ KUMAŞ
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Aykut Kocaman yazdı Cocu inceliyor!
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hüseyin. bu adam bize kalan saçımızı da yoldurur.ahan da buraya yazıyorum
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Kaptan hala beklemede
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yeterartık VOLKAN düş artık Fenerin yakasından yeter..Usandık artık git evinde keyfine bak..
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