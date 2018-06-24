Acele etmek yok! – Fotomaç – 24 Haziran 2018
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    Acele etmek yok!

    Acele etmek yok!

    Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına transfer takviyesi yapılmamış bir kadroya başlayacak

    Yeni sezon hazırlıklarına önümüzdeki hafta başlayacak olan Beşiktaş'ta çalışmalar takviye edilmemiş kadro ile başlayacak. Geçen sezonlarda birçok transferi Temmuz ayının son haftası ile Ağustos ayında gerçekleştiren siyah-beyazlılar, sayısını 3 olarak belirledikleri yeni transferleri de yine bu dönemlere sarkıtacak gibi görünüyor. Bunun sebebi ise Başkan Fikret Orman ile transfer komitesi üyeleri Umut Güner ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun almış oldukları 'acele etmeme' kararı.

    RAKAMLAR GÜN GÜN DEĞiŞiYOR
    'nın devam ediyor olması sebebiyle birçok oyuncunun piyasasının gün gün değişmesi, Beşiktaş kurmaylarını aceleci davranmamaya iten en önemli sebep. 3 nokta transfer ile yeni yapılanmayı tamamlayacak olan komite, belirledikleri oyuncularla görüşmeye devem edecek ancak; tüm şartlar %100 oranında Beşiktaş'ın lehine oluncaya kadar imzalar atılmayacak.
    1. 24.6.2018 00:08
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