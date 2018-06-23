Pepe ve Quaresma güven veriyor – Fotomaç – 23 Haziran 2018
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    24 Haziran 2018, Pazar
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    ve Quaresma güven veriyor

    Pepe ve Quaresma güven veriyor

    , Portekizli yıldızların oynadıkları her takım için güven verdiklerini ifade ederek, “Seneye şampiyon olmak istiyoruz” dedi

    Beşiktaşlı , Arjantin- Hırvatistan karşılaşmasını futbolseverlerle birlikte ekrandan takip etti. 'nda forma giyen takım arkadaşlarını başarılı bulan Uysal, "Evet onlar da kendi milli takımlarında başarılılar. ve Ricardo az oynasa da takım için güven veriyorlar. Vida da aynı şekilde" şeklinde konuştu. Gelecek sezon çalışmalarına başlayacaklarını ifade eden Necip Uysal, "Tatil bitti, seçimlerden sonra sezonu açıyoruz. İyi hazırlanıp önümüzdeki sezon şampiyon olmak istiyoruz" dedi. Beşiktaş ile yeniden şampiyonluk yaşamak istediğini belirten Necip, Bomontiada'daki Adidas'ın etkinliğine Dünya Kupası için de şu yorumu yaptı: "Çok güzel ama çok zevkli diyemem. Portekiz- karşılaşması zevkliydi. Ancak diğer maçları çok zevkli bulmadım. Benim favorim 'ydı ama ilk maçta hayal kırıklığı yaşattı."

    RİCARDO QUARESMA MANŞETLERDE
    Katalan gazetesi Deportivo, Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı 'yı manşetlerine taşıdı. İspanya ile oynanan ilk maçta ikinci yarıda oyuna giren, Fas karşılaşmasında ise forma şansı bulamayan Quaresma için gazete övgü dolu sözler kullandı. Haberde Portekiz'in dünyaca ünlü yıldızı 'nun, Quaresma'nın kalitesine çok güvendiği ve onu her zaman takımında görmek istediği belirtildi. Ayrıca Quaresma'nın 'daki günlerini unutamadığı da ifade edildi.

    1. 23.6.2018
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