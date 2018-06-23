Pepe ve Quaresma güven veriyor
Necip Uysal, Portekizli yıldızların oynadıkları her takım için güven verdiklerini ifade ederek, “Seneye şampiyon olmak istiyoruz” dedi
Beşiktaşlı Necip Uysal, Arjantin- Hırvatistan karşılaşmasını futbolseverlerle birlikte ekrandan takip etti. Dünya Kupası'nda forma giyen takım arkadaşlarını başarılı bulan Uysal, "Evet onlar da kendi milli takımlarında başarılılar. Pepe ve Ricardo az oynasa da takım için güven veriyorlar. Vida da aynı şekilde" şeklinde konuştu. Gelecek sezon çalışmalarına başlayacaklarını ifade eden Necip Uysal, "Tatil bitti, seçimlerden sonra sezonu açıyoruz. İyi hazırlanıp önümüzdeki sezon şampiyon olmak istiyoruz" dedi. Beşiktaş ile yeniden şampiyonluk yaşamak istediğini belirten Necip, Bomontiada'daki Adidas'ın etkinliğine Dünya Kupası için de şu yorumu yaptı: "Çok güzel ama çok zevkli diyemem. Portekiz-İspanya karşılaşması zevkliydi. Ancak diğer maçları çok zevkli bulmadım. Benim favorim Brezilya'ydı ama ilk maçta hayal kırıklığı yaşattı."
RİCARDO QUARESMA MANŞETLERDE
Katalan gazetesi El Mundo Deportivo, Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma'yı manşetlerine taşıdı. İspanya ile oynanan ilk maçta ikinci yarıda oyuna giren, Fas karşılaşmasında ise forma şansı bulamayan Quaresma için gazete övgü dolu sözler kullandı. Haberde Portekiz'in dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo'nun, Quaresma'nın kalitesine çok güvendiği ve onu her zaman takımında görmek istediği belirtildi. Ayrıca Quaresma'nın Barcelona'daki günlerini unutamadığı da ifade edildi.
- 23.6.2018
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Campbell için rakip AEK
Toplam 1
Yorum
GEL BE CAMPBELL KAÇ SENRDEN BERİ GS İSTİYOR . FAKAT SONUÇ YOK. BELEMEDEYİZ. GELİRSE İYİ OLUR
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İşte Bafetimbi Gomis'in Galatasaray'dan istediği o rakam!
Toplam 5
Yorum
TERMELİ GOMİS E. GÜLE GÜLE GOMİS. EVET PAS GELİRSE SON VURUŞLARI İYİ. AMA RODRİGES OLMASAYDI GOMİS GS DA BİR HİÇ OLABİLİRDİ. İSTEDİĞİ PARA KABUL EDİLEMEZ. GS HEMEN KAPIYI GÖS
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Guinnes’in rekor sertifikası müzede
Toplam 1
Yorum
Super Tebrikler büyük galatasaray taraftarına
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