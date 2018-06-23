Pepe ve Quaresma güven veriyor

Beşiktaşlı Necip Uysal, Arjantin- Hırvatistan karşılaşmasını futbolseverlerle birlikte ekrandan takip etti. Dünya Kupası'nda forma giyen takım arkadaşlarını başarılı bulan Uysal, "Evet onlar da kendi milli takımlarında başarılılar. Pepe ve Ricardo az oynasa da takım için güven veriyorlar. Vida da aynı şekilde" şeklinde konuştu. Gelecek sezon çalışmalarına başlayacaklarını ifade eden Necip Uysal, "Tatil bitti, seçimlerden sonra sezonu açıyoruz. İyi hazırlanıp önümüzdeki sezon şampiyon olmak istiyoruz" dedi. Beşiktaş ile yeniden şampiyonluk yaşamak istediğini belirten Necip, Bomontiada'daki Adidas'ın etkinliğine Dünya Kupası için de şu yorumu yaptı: "Çok güzel ama çok zevkli diyemem. Portekiz-İspanya karşılaşması zevkliydi. Ancak diğer maçları çok zevkli bulmadım. Benim favorim Brezilya'ydı ama ilk maçta hayal kırıklığı yaşattı."



RİCARDO QUARESMA MANŞETLERDE

Katalan gazetesi El Mundo Deportivo, Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma'yı manşetlerine taşıdı. İspanya ile oynanan ilk maçta ikinci yarıda oyuna giren, Fas karşılaşmasında ise forma şansı bulamayan Quaresma için gazete övgü dolu sözler kullandı. Haberde Portekiz'in dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo'nun, Quaresma'nın kalitesine çok güvendiği ve onu her zaman takımında görmek istediği belirtildi. Ayrıca Quaresma'nın Barcelona'daki günlerini unutamadığı da ifade edildi.