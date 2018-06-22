Beşiktaş'ın eski golcüsü İlhan Mansız'ın paylaşımı farkı yorumlara neden oldu. Mansız, dünkü paylaşımda "Loading..." (yükleniyor) ifadesini kullanmasının ardından, siyah-beyazlılar "Beşiktaş'a geliyor" yorumunu yaparken, bu paylaşımın Milli Takım'ın tesislerinden yapmış olması "Milli Takım'a gidiyor" şeklinde yorumlandı.





