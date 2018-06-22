İlhan Mansız’dan ‘loading’ paylaşımı – Fotomaç – 22 Haziran 2018
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    ’dan ‘loading’ paylaşımı

    <a href="/index/ilhan-mansiz?id=d3f295de-9961-43e5-afb2-476b1c397024" class="" rel="tag">İlhan Mansız</a>’dan ‘loading’ paylaşımı

    'ın eski golcüsü 'ın paylaşımı farkı yorumlara neden oldu.

    'ın eski golcüsü 'ın paylaşımı farkı yorumlara neden oldu. Mansız, dünkü paylaşımda "Loading..." (yükleniyor) ifadesini kullanmasının ardından, siyah-beyazlılar "'a geliyor" yorumunu yaparken, bu paylaşımın 'ın tesislerinden yapmış olması "'a gidiyor" şeklinde yorumlandı.


    1. 22.6.2018
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