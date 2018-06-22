Beşiktaşlı Quaresma Çin’e doğru

Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma konusunda çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlıların Portekiz Milli Takımı ile Rusya'daki Dünya Kupası'nda mücadele eden yıldız futbolcu için Çin'den gelen ciddi teklifi değerlendirmeye aldığı öğrenildi. Beşiktaş yönetiminin, 35 yaşındaki oyuncuyu satarak iyi bir gelir elde etmeyi planladığı belirtilirken, Ricardo Quaresma'nın da Çin kulübü yetkililerine "Dünya Kupası'ndan sonra görüşelim" yanıtını verdiği bildirildi.