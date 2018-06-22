Beşiktaşlı Quaresma Çin’e doğru – Fotomaç – 22 Haziran 2018
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    22 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 RUSYA
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    Beşiktaşlı Quaresma ’e doğru

    Beşiktaşlı Quaresma Çin’e doğru

    'ta konusunda çok önemli gelişmeler yaşanıyor.

    'ta konusunda çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlıların Portekiz ile 'daki 'nda mücadele eden yıldız futbolcu için 'den gelen ciddi teklifi değerlendirmeye aldığı öğrenildi. Beşiktaş yönetiminin, 35 yaşındaki oyuncuyu satarak iyi bir gelir elde etmeyi planladığı belirtilirken, Ricardo Quaresma'nın da Çin kulübü yetkililerine "Dünya Kupası'ndan sonra görüşelim" yanıtını verdiği bildirildi.

    1. 22.6.2018
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