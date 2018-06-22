Beşiktaşlı Quaresma Çin’e doğru
Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma konusunda çok önemli gelişmeler yaşanıyor.
Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma konusunda çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlıların Portekiz Milli Takımı ile Rusya'daki Dünya Kupası'nda mücadele eden yıldız futbolcu için Çin'den gelen ciddi teklifi değerlendirmeye aldığı öğrenildi. Beşiktaş yönetiminin, 35 yaşındaki oyuncuyu satarak iyi bir gelir elde etmeyi planladığı belirtilirken, Ricardo Quaresma'nın da Çin kulübü yetkililerine "Dünya Kupası'ndan sonra görüşelim" yanıtını verdiği bildirildi.
- 22.6.2018
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Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman Sabır istedi
Toplam 1
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cengiz Bu sabır ve zaman işini bırakın desenize para yok transfer yok işler sakat.Sizin suçunuz mu? o da değil
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Fenerbahçe'ye müjde! PSV Cocu'yu resmen açıklıyor!
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Semih Yapma başkan alma şu adamı. Getir en ünlüsünü.
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Beşiktaş'ta planlama direktörü Serkan Reçber
Toplam 2
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ali adam profosyonel işini yapacak fenerli gs lı bence hiç önemi yok işini iyi yapsın en iyi beşiktaşlı odor Serkan REÇBER
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