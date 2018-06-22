Babel: Benden artık gülmemi beklemeyin
Beşiktaş'ın Hollandalı oyuncusu Babel, yeni sezon hazırlıklarına başladı.
Beşiktaş'ın Hollandalı oyuncusu Babel, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Çalışmalarını ABD'de sürdüren Babel, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Hollandalı oyuncu yaptığı paylaşımda "Bu sezon benden gülmemi beklemeyin. Ciddi bir iş olacak" ifadelerini kullandı. Babel'in yeni imajı dikkat çekti.
- 22.6.2018
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Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman Sabır istedi
Toplam 1
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cengiz Bu sabır ve zaman işini bırakın desenize para yok transfer yok işler sakat.Sizin suçunuz mu? o da değil
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Fenerbahçe'ye müjde! PSV Cocu'yu resmen açıklıyor!
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Semih Yapma başkan alma şu adamı. Getir en ünlüsünü.
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Beşiktaş'ta planlama direktörü Serkan Reçber
Toplam 2
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ali adam profosyonel işini yapacak fenerli gs lı bence hiç önemi yok işini iyi yapsın en iyi beşiktaşlı odor Serkan REÇBER
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