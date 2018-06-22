Beşiktaş'ın Hollandalı oyuncusu Babel, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Çalışmalarını ABD'de sürdüren Babel, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Hollandalı oyuncu yaptığı paylaşımda "Bu sezon benden gülmemi beklemeyin. Ciddi bir iş olacak" ifadelerini kullandı. Babel'in yeni imajı dikkat çekti.