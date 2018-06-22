Babel: Benden artık gülmemi beklemeyin – Fotomaç – 22 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    : Benden artık gülmemi beklemeyin

    <a href="/index/babel?id=495501de-6a50-41a6-bf3e-d0f6b0f554bd" class="" rel="tag">Babel</a>: Benden artık gülmemi beklemeyin

    'ın oyuncusu , hazırlıklarına başladı.

    'ın oyuncusu , hazırlıklarına başladı. Çalışmalarını ABD'de sürdüren , sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. oyuncu yaptığı paylaşımda "Bu sezon benden gülmemi beklemeyin. Ciddi bir iş olacak" ifadelerini kullandı. 'in yeni imajı dikkat çekti.

    1. 22.6.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    : Benden artık gülmemi beklemeyin haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN