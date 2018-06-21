Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu. Futbol A Takım Direktörü Rıza Ali Naibi, "Tabii ki önümüzde çok uzun bir yol var. Gruplara kalmamız için 3 tur geçmemiz gerekiyor. İlk turda oynanacağımız rakip, Karadağ, Faroe Adaları ya da Cebelitarık ekiplerinden biri olacak. Bu turu geçtikten sonra önümüze bakacağız. İnşallah bizim için bu kura, Bakü'ye giden yolun başlangıcı olur" diye konuştu.