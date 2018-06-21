Naibi: Bu kura Bakü’ye giden yolun başlangıcı
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu. Futbol A Takım Direktörü Rıza Ali Naibi, "Tabii ki önümüzde çok uzun bir yol var. Gruplara kalmamız için 3 tur geçmemiz gerekiyor. İlk turda oynanacağımız rakip, Karadağ, Faroe Adaları ya da Cebelitarık ekiplerinden biri olacak. Bu turu geçtikten sonra önümüze bakacağız. İnşallah bizim için bu kura, Bakü'ye giden yolun başlangıcı olur" diye konuştu.
- 21.6.2018
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Trabzonspor'dan KAP'a Okay açıklaması
Toplam 3
Yorum
kaya kayseriden çok ucuza gitmişti aynı şekilde trabzondan da ucuza gitti. Şu adamın değeri avrupada en az 15 mil euro
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İmbula sürprizi
Toplam 2
Yorum
Ferhat Kaç yaşında geliceksin 30? hiç gelme daha iyi Türkiye Liginde artık alıncaksa 30 yaş altı alınsın bune gelen para için geliyor
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Beşiktaş Burak Yılmaz için diğer transferleri bekliyor
Toplam 5
Yorum
debian besiktas icin burak yilmaz yanlis transfer olur... nedenini tum besiktas taraftari cok iyi biliyor....bos konusmaya gerek yok.
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