Naibi: Bu kura Bakü’ye giden yolun başlangıcı – Fotomaç – 21 Haziran 2018
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    21 Haziran 2018, Perşembe
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    Naibi: Bu kura ’ye giden yolun başlangıcı

    Naibi: Bu kura <a href="/index/baku?id=42bcb497-c1e8-42e1-87b2-5650176c594e" class="" rel="tag">Bakü</a>’ye giden yolun başlangıcı

    'ın  'ndeki rakibi belli oldu.

    'ın 'ndeki rakibi belli oldu. A Takım Direktörü Rıza Ali Naibi, "Tabii ki önümüzde çok uzun bir yol var. Gruplara kalmamız için 3 tur geçmemiz gerekiyor. İlk turda oynanacağımız rakip, Karadağ, Faroe Adaları ya da Cebelitarık ekiplerinden biri olacak. Bu turu geçtikten sonra önümüze bakacağız. İnşallah bizim için bu kura, 'ye giden yolun başlangıcı olur" diye konuştu.

    1. 21.6.2018
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