‘Come to Beşiktaş’ çılgınlığı sürüyor

Sosyal medyayı çok aktif kullanan Beşiktaş taraftarı, transfer için ismi geçen oyuncuların hesaplarını 'Come to Beşiktaş' bombardımana tuttu. Golcü oyuncu Sturridge'in sosyal medya hesabına birkaç hafta önce mesaj yollamaya başlayan Beşiktaşlılar, sağ bek transferi için gündemde olan Rafael'i de mesaj yağmuruna tuttu. Bu isimlerin ardından Klaassen de taraftarının yeni hedefi oldu.