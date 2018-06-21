Sosyal medyayı çok aktif kullanan Beşiktaş taraftarı, transfer için ismi geçen oyuncuların hesaplarını 'Come to Beşiktaş' bombardımana tuttu.
Sosyal medyayı çok aktif kullanan Beşiktaş taraftarı, transfer için ismi geçen oyuncuların hesaplarını 'Come to Beşiktaş' bombardımana tuttu. Golcü oyuncu Sturridge'in sosyal medya hesabına birkaç hafta önce mesaj yollamaya başlayan Beşiktaşlılar, sağ bek transferi için gündemde olan Rafael'i de mesaj yağmuruna tuttu. Bu isimlerin ardından Klaassen de taraftarının yeni hedefi oldu.
- 21.6.2018
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Trabzonspor'dan KAP'a Okay açıklaması
Toplam 3
Yorum
kaya kayseriden çok ucuza gitmişti aynı şekilde trabzondan da ucuza gitti. Şu adamın değeri avrupada en az 15 mil euro
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İmbula sürprizi
Toplam 2
Yorum
Ferhat Kaç yaşında geliceksin 30? hiç gelme daha iyi Türkiye Liginde artık alıncaksa 30 yaş altı alınsın bune gelen para için geliyor
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Beşiktaş Burak Yılmaz için diğer transferleri bekliyor
Toplam 5
Yorum
debian besiktas icin burak yilmaz yanlis transfer olur... nedenini tum besiktas taraftari cok iyi biliyor....bos konusmaya gerek yok.
‘Come to Beşiktaş’ çılgınlığı sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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