‘Come to Beşiktaş’ çılgınlığı sürüyor – Fotomaç – 21 Haziran 2018
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    21 Haziran 2018, Perşembe
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    to ’ çılgınlığı sürüyor

    ‘Come to Beşiktaş’ çılgınlığı sürüyor

    Sosyal medyayı çok aktif kullanan taraftarı, için ismi geçen oyuncuların hesaplarını ' to Beşiktaş' bombardımana tuttu.

    Sosyal medyayı çok aktif kullanan taraftarı, için ismi geçen oyuncuların hesaplarını ' to Beşiktaş' bombardımana tuttu. Golcü oyuncu Sturridge'in hesabına birkaç hafta önce mesaj yollamaya başlayan Beşiktaşlılar, sağ bek transferi için gündemde olan Rafael'i de mesaj yağmuruna tuttu. Bu isimlerin ardından Klaassen de taraftarının yeni hedefi oldu.

    1. 21.6.2018
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