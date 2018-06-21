Burak’ın maliyeti 15 milyon euro
Avrupa'nın en yaşlı ikinci takımı olan Beşiktaş gençleşmeye çalıştıkça gündeme sürekli olarak yaşı geçmiş isimler geliyor.
Avrupa'nın en yaşlı ikinci takımı olan Beşiktaş gençleşmeye çalıştıkça gündeme sürekli olarak yaşı geçmiş isimler geliyor. Bu isimlerden birisi de Trabzonspor'dan Burak Yılmaz oldu. Trabzonspor'dan senelik 3 milyon 550 bin euro kazanan 33 yaşındaki Burak, 3 yıllık sözleşme istiyor. Yönetim ise son durağı Beşiktaş olacak Burak'a 3 yıl için 10 milyon euro'yu aşacak bir sözleşme, ayrıca bonsercisi için de kulübüne 4.3 milyon euro (toplam 15 milyon euro) vermeye sıcak bakmıyor.
- 21.6.2018
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Trabzonspor'dan KAP'a Okay açıklaması
Toplam 3
Yorum
kaya kayseriden çok ucuza gitmişti aynı şekilde trabzondan da ucuza gitti. Şu adamın değeri avrupada en az 15 mil euro
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İmbula sürprizi
Toplam 2
Yorum
Ferhat Kaç yaşında geliceksin 30? hiç gelme daha iyi Türkiye Liginde artık alıncaksa 30 yaş altı alınsın bune gelen para için geliyor
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Beşiktaş Burak Yılmaz için diğer transferleri bekliyor
Toplam 5
Yorum
debian besiktas icin burak yilmaz yanlis transfer olur... nedenini tum besiktas taraftari cok iyi biliyor....bos konusmaya gerek yok.
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