Burak’ın maliyeti 15 milyon euro – Fotomaç – 21 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Haziran 2018, Perşembe
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    Burak’ın maliyeti 15 milyon euro

    Burak’ın maliyeti 15 milyon euro

    'nın en yaşlı ikinci takımı olan gençleşmeye çalıştıkça gündeme sürekli olarak yaşı geçmiş isimler geliyor.

    'nın en yaşlı ikinci takımı olan gençleşmeye çalıştıkça gündeme sürekli olarak yaşı geçmiş isimler geliyor. Bu isimlerden birisi de 'dan oldu. Trabzonspor'dan senelik 3 milyon 550 bin euro kazanan 33 yaşındaki Burak, 3 yıllık sözleşme istiyor. Yönetim ise son durağı Beşiktaş olacak Burak'a 3 yıl için 10 milyon euro'yu aşacak bir sözleşme, ayrıca bonsercisi için de kulübüne 4.3 milyon euro (toplam 15 milyon euro) vermeye sıcak bakmıyor.

    1. 21.6.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Burak’ın maliyeti 15 milyon euro haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN