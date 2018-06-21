Burak’ın maliyeti 15 milyon euro

Avrupa'nın en yaşlı ikinci takımı olan Beşiktaş gençleşmeye çalıştıkça gündeme sürekli olarak yaşı geçmiş isimler geliyor. Bu isimlerden birisi de Trabzonspor'dan Burak Yılmaz oldu. Trabzonspor'dan senelik 3 milyon 550 bin euro kazanan 33 yaşındaki Burak, 3 yıllık sözleşme istiyor. Yönetim ise son durağı Beşiktaş olacak Burak'a 3 yıl için 10 milyon euro'yu aşacak bir sözleşme, ayrıca bonsercisi için de kulübüne 4.3 milyon euro (toplam 15 milyon euro) vermeye sıcak bakmıyor.