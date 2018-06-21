Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Avrupa futbolunun en önemli ikinci organizasyonunun 1. ve 2. ön eleme turu kura çekimleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi. Kuraya 2. ön eleme turundan seribaşı olarak katılan Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri belli oldu. Siyahbeyazlı takım, B36 Torshavn-St. Joseph's/ OFK Titograd eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.



İLK MAÇ 26 TEMMUZ'DA

Buna göre, ilk olarak Faroe Adaları'ndan B36 Torshavn ile Cebelitarık ekibi St Joseph's karşı karşıya gelecek. Bu turu geçen takım, Karadağ ekibi OFK Titograd ile mücadele edecek. Bu eşleşmenin sonunda üstün çıkacak takım, Beşiktaş'ın rakibi olacak. Siyah- beyazlı ekip, ilk maçını 26 Temmuz'da deplasmanda, rövanşını ise 2 Ağustos'ta evinde yapacak.