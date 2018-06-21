UEFA Avrupa Ligi’ne ikinci ön eleme turundan katılan temsilcimiz Beşiktaş, B36 Torshavn-St. Joseph’s/ OFK Titograd eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Avrupa futbolunun en önemli ikinci organizasyonunun 1. ve 2. ön eleme turu kura çekimleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi. Kuraya 2. ön eleme turundan seribaşı olarak katılan Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri belli oldu. Siyahbeyazlı takım, B36 Torshavn-St. Joseph's/ OFK Titograd eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
İLK MAÇ 26 TEMMUZ'DA
Buna göre, ilk olarak Faroe Adaları'ndan B36 Torshavn ile Cebelitarık ekibi St Joseph's karşı karşıya gelecek. Bu turu geçen takım, Karadağ ekibi OFK Titograd ile mücadele edecek. Bu eşleşmenin sonunda üstün çıkacak takım, Beşiktaş'ın rakibi olacak. Siyah- beyazlı ekip, ilk maçını 26 Temmuz'da deplasmanda, rövanşını ise 2 Ağustos'ta evinde yapacak.
- 21.6.2018
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Trabzonspor'dan KAP'a Okay açıklaması
Toplam 3
Yorum
kaya kayseriden çok ucuza gitmişti aynı şekilde trabzondan da ucuza gitti. Şu adamın değeri avrupada en az 15 mil euro
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İmbula sürprizi
Toplam 2
Yorum
Ferhat Kaç yaşında geliceksin 30? hiç gelme daha iyi Türkiye Liginde artık alıncaksa 30 yaş altı alınsın bune gelen para için geliyor
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Beşiktaş Burak Yılmaz için diğer transferleri bekliyor
Toplam 5
Yorum
debian besiktas icin burak yilmaz yanlis transfer olur... nedenini tum besiktas taraftari cok iyi biliyor....bos konusmaya gerek yok.
Beşiktaş'ın UEFA'daki rakibi belli haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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