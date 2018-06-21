Beşiktaş'ın UEFA'daki rakibi belli – Fotomaç – 21 Haziran 2018
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    21 Haziran 2018, Perşembe
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    'ın 'daki rakibi belli

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ın <a href="/index/uefa?id=fc10adcd-3263-4cd6-ab10-429757eaaf86" class="" rel="tag">UEFA</a>'daki rakibi belli

    ’ne ikinci ön eleme turundan katılan temsilcimiz , . Joseph’s/ Titograd eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak

    'ın 2. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Avrupa futbolunun en önemli ikinci organizasyonunun 1. ve 2. ön eleme turu kura çekimleri, 'nin Nyon kentindeki merkezinde gerçekleştirildi. Kuraya 2. ön eleme turundan seribaşı olarak katılan 'ın muhtemel rakipleri belli oldu. Siyahbeyazlı takım, . Joseph's/ Titograd eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

    İLK MAÇ 26 TEMMUZ'DA
    Buna göre, ilk olarak Faroe Adaları'ndan B36 Torshavn ile Cebelitarık ekibi St Joseph's karşı karşıya gelecek. Bu turu geçen takım, Karadağ ekibi Titograd ile mücadele edecek. Bu eşleşmenin sonunda üstün çıkacak takım, Beşiktaş'ın rakibi olacak. Siyah- beyazlı ekip, ilk maçını 26 Temmuz'da deplasmanda, rövanşını ise 2 Ağustos'ta evinde yapacak.

    1. 21.6.2018
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