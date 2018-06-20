Vitor Baia'dan büyük övgü: "Quaresma bir dahidir" – Fotomaç – 20 Haziran 2018
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    20 Haziran 2018, Çarşamba
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    'dan büyük övgü: "Quaresma bir dahidir"

    <a href="/index/vitor-baia?id=3f4f321a-f2bb-433f-b99f-44a80f960c0c" class="" rel="tag">Vitor Baia</a>'dan büyük övgü: "Quaresma bir dahidir"

    Portekız'ın efsane kalecisi , milli takım oyuncularını değerlendirirken, forması giyen Quaresma'yı yere göğe sığdıramadı.

    Baia, Q7 için şu değerlendirmeyi yaptı: "Quaresma bir dâhidir. Prensipleri ve değerleri vardır. Çok büyük bir kalbe sahip. En ufak bir oyunda bile asla kaybetmek istemez. Olağanüstü özelliklere sahip olmasına rağmen yaptığı tercihlerden dolayı Messi ve Ronaldo kıyaslamasına girmemiş bir futbolcudur. Çünkü kariyerinin başında dönemi iyi geçmedi. Büyük takımlarda oynadı ama ne kadar kariyeri olursa olsun bundan çok daha fazlası olabilirdi."

    1. 20.6.2018 01:24
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