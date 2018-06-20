Tolgay Arslan'a Stutgart kancası – Fotomaç – 20 Haziran 2018
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HEPSİ
    20 Haziran 2018, Çarşamba
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    'a Stutgart kancası

    <a href="/index/tolgay-arslan?id=256537e9-0642-4eb9-966f-db44f5a3ae67" class="" rel="tag">Tolgay Arslan</a>'a Stutgart kancası

    Alman ekibi genç yıldız için 6.5 milyon euro’yu gözden çıkardı

    yönetimi bir yandan takımı güçlendirmek için takviye çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da oyuncularına gelen tekliflerle ilgileniyor. Siyah-beyazlıların en çok rağbet gören oyuncularının başında Tolgay geliyor. Bir süredir Siyah-Beyazlı takımın yıldız oyuncu için 'ın kapısını aşındıran Stuttgart kulübünün rakamı 6.5 milyon Euro'ya çıkardığı öğrenildi.

    YÖNETİM ÇOK SICAK BAKIYOR
    Tolgay'ı kadrosuna katmak isteyen Alman kulübünün yönetimi ile bir araya gelerek yeni teklifi yapacağı öğrenildi. Yönetimin 6.5 milyon euro'yu kabul etmesi bekleniyor. Başarılı futbolcu, 4 sezonluk kariyerinde 115 maça çıkıp 2 gol atmıştı. Bundesliga'yı geçen sezon 7. sırada tamamlayan Stuttgart, 'la 2020'ye kadar yeni sözleşme imzalamıştı.

    1. 20.6.2018
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