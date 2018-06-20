Tolgay Arslan'a Stutgart kancası
Alman ekibi genç yıldız için 6.5 milyon euro’yu gözden çıkardı
Beşiktaş yönetimi bir yandan takımı güçlendirmek için takviye çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da oyuncularına gelen tekliflerle ilgileniyor. Siyah-beyazlıların en çok rağbet gören oyuncularının başında Tolgay geliyor. Bir süredir Siyah-Beyazlı takımın yıldız oyuncu için Kartal'ın kapısını aşındıran Stuttgart kulübünün rakamı 6.5 milyon Euro'ya çıkardığı öğrenildi.
YÖNETİM ÇOK SICAK BAKIYOR
Tolgay'ı kadrosuna katmak isteyen Alman kulübünün Beşiktaş yönetimi ile bir araya gelerek yeni teklifi yapacağı öğrenildi. Yönetimin 6.5 milyon euro'yu kabul etmesi bekleniyor. Başarılı futbolcu, 4 sezonluk Beşiktaş kariyerinde 115 maça çıkıp 2 gol atmıştı. Bundesliga'yı geçen sezon 7. sırada tamamlayan Stuttgart, Tayfun Korkut'la 2020'ye kadar yeni sözleşme imzalamıştı.
- 20.6.2018
-
‘F.Bahçe zor bir volkan’
Toplam 2
Yorum
mmmm adama 5 katı ücret..bu zor durumda psv ye hoca bonserviiisi öde..çok saçma..delice.
-
‘F.Bahçe zor bir volkan’
Toplam 2
Yorum
us atölyesi aykutun kopyasını getirin dememişti taraftar..bu ali koç bizle dalga mı geçiyor..buvac akllıca olurdu
-
Ankaragücü Veli Kavlak için devrede
Toplam 1
Yorum
bjk 20 kiralık gitsin durumu görelim ona göre iyi olursa bkj de tekrar oynayabilir
Tolgay Arslan'a Stutgart kancası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.