Beşiktaş yönetimi bir yandan takımı güçlendirmek için takviye çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da oyuncularına gelen tekliflerle ilgileniyor. Siyah-beyazlıların en çok rağbet gören oyuncularının başında Tolgay geliyor. Bir süredir Siyah-Beyazlı takımın yıldız oyuncu için Kartal'ın kapısını aşındıran Stuttgart kulübünün rakamı 6.5 milyon Euro'ya çıkardığı öğrenildi.



YÖNETİM ÇOK SICAK BAKIYOR

Tolgay'ı kadrosuna katmak isteyen Alman kulübünün Beşiktaş yönetimi ile bir araya gelerek yeni teklifi yapacağı öğrenildi. Yönetimin 6.5 milyon euro'yu kabul etmesi bekleniyor. Başarılı futbolcu, 4 sezonluk Beşiktaş kariyerinde 115 maça çıkıp 2 gol atmıştı. Bundesliga'yı geçen sezon 7. sırada tamamlayan Stuttgart, Tayfun Korkut'la 2020'ye kadar yeni sözleşme imzalamıştı.