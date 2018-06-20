Negredo'ya şok cevap: "Biz o parayla La Liga'ya çıktık" – Fotomaç – 20 Haziran 2018
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    20 Haziran 2018, Çarşamba
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    Negredo'ya şok cevap: "Biz o parayla 'ya çıktık"

    Negredo'ya şok cevap: "Biz o parayla <a href="/index/la-liga?id=c32d8da3-2126-414c-8106-33dd27986cf0" class="" rel="tag">La Liga</a>'ya çıktık"

    Rayo Vallecano, Beşiktaş’tan Negredo’yu istedi. Ancak İspanyol yıldızın 6 milyon Euro’luk maliyetini duyunca “Biz o paraya ’ya çıktık” diyerek geri adım attı

    Beşıktaş'ın golcüsü Alvaro Negredo'nun talipleri çok ama almaya cesaret eden yok...

    Kulüpler yıldız ismi çok istiyor ancak maliyetini duyunca arkalarına bakmadan kaçıyor. 32 yaşındaki golcüyü son olarak 'nın yeni ekibi Rayo Vallecano istedi. Negredo'nun menajeriyle temasa geçen kulüp yetkilileri Matador'un Beşiktaş'a yıllık maliyetinin 6 milyon Euro'dan fazla olduğunu öğrenince, "Biz o paraya tüm takımı kurup, 'ya çıktık" diyerek bu paraya transferi yapamayacaklarını belirttiler. (Sabah)
    1. 20.6.2018 01:23
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