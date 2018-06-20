Negredo'ya şok cevap: "Biz o parayla La Liga'ya çıktık"
Rayo Vallecano, Beşiktaş’tan Negredo’yu istedi. Ancak İspanyol yıldızın 6 milyon Euro’luk maliyetini duyunca “Biz o paraya La Liga’ya çıktık” diyerek geri adım attı
Kulüpler yıldız ismi çok istiyor ancak maliyetini duyunca arkalarına bakmadan kaçıyor. 32 yaşındaki golcüyü son olarak La Liga'nın yeni ekibi Rayo Vallecano istedi. Negredo'nun menajeriyle temasa geçen kulüp yetkilileri Matador'un Beşiktaş'a yıllık maliyetinin 6 milyon Euro'dan fazla olduğunu öğrenince, "Biz o paraya tüm takımı kurup, La Liga'ya çıktık" diyerek bu paraya transferi yapamayacaklarını belirttiler. (Sabah)
- 20.6.2018 01:23
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‘F.Bahçe zor bir volkan’
Toplam 2
Yorum
mmmm adama 5 katı ücret..bu zor durumda psv ye hoca bonserviiisi öde..çok saçma..delice.
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‘F.Bahçe zor bir volkan’
Toplam 2
Yorum
us atölyesi aykutun kopyasını getirin dememişti taraftar..bu ali koç bizle dalga mı geçiyor..buvac akllıca olurdu
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Ankaragücü Veli Kavlak için devrede
Toplam 1
Yorum
bjk 20 kiralık gitsin durumu görelim ona göre iyi olursa bkj de tekrar oynayabilir
Negredo'ya şok cevap: "Biz o parayla La Liga'ya çıktık" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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