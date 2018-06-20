Beşiktaş'ta yerli sağ bek adaylarından biri olan Zeki Çelik'in durumu belirsizliğini koruyor. Gökhan Gönül'den beklediğini alamayan siyah-beyazlı ekibin hocası Şenol Güneş, 21 yaşındaki oyuncu için yönetime 'olumlu' rapor verirken, Orman yönetimi ise genç futbolcunun 'tecrübesiz' olduğundan dolayı transferine sıcak bakmıyor.