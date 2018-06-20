Kartal'da Zeki Çelik çıkmazı
Beşiktaş'ta yerli sağ bek adaylarından biri olan Zeki Çelik'in durumu belirsizliğini koruyor.
Beşiktaş'ta yerli sağ bek adaylarından biri olan Zeki Çelik'in durumu belirsizliğini koruyor. Gökhan Gönül'den beklediğini alamayan siyah-beyazlı ekibin hocası Şenol Güneş, 21 yaşındaki oyuncu için yönetime 'olumlu' rapor verirken, Orman yönetimi ise genç futbolcunun 'tecrübesiz' olduğundan dolayı transferine sıcak bakmıyor.
- 20.6.2018
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‘F.Bahçe zor bir volkan’
Toplam 2
Yorum
mmmm adama 5 katı ücret..bu zor durumda psv ye hoca bonserviiisi öde..çok saçma..delice.
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‘F.Bahçe zor bir volkan’
Toplam 2
Yorum
us atölyesi aykutun kopyasını getirin dememişti taraftar..bu ali koç bizle dalga mı geçiyor..buvac akllıca olurdu
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Ankaragücü Veli Kavlak için devrede
Toplam 1
Yorum
bjk 20 kiralık gitsin durumu görelim ona göre iyi olursa bkj de tekrar oynayabilir
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