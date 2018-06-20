Kartal'da Zeki Çelik çıkmazı – Fotomaç – 20 Haziran 2018
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    20 Haziran 2018, Çarşamba
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    'da çıkmazı

    <a href="/index/kartal?id=766d6cd4-1b4d-4783-98a6-a9607cb90ff5" class="" rel="tag">Kartal</a>'da <a href="/index/zeki-celik?id=438b372d-bdfe-46a1-a39f-a7da608cb078" class="" rel="tag">Zeki Çelik</a> çıkmazı

    'ta yerli sağ bek adaylarından biri olan 'in durumu belirsizliğini koruyor.

    'ta yerli sağ bek adaylarından biri olan 'in durumu belirsizliğini koruyor. 'den beklediğini alamayan siyah-beyazlı ekibin hocası , 21 yaşındaki oyuncu için yönetime 'olumlu' rapor verirken, Orman yönetimi ise genç futbolcunun 'tecrübesiz' olduğundan dolayı transferine sıcak bakmıyor.

    1. 20.6.2018
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