FLAŞ! Ersan Gülüm Beşiktaş'a dönüyor
Hebei Chine Fortune ile olan sözleşmesi ocak ayında bitecek olan tecrübeli defans, ilk etapta kiralanacak
Siyah-beyazlılar 31 yaşındaki Ersan Adem Gülüm'ü 3. kez kadrosuna katmak için harekete geçti. Yönetim bonservisi Çin ekibi Hebei Chine Fortune'da bulunan ve ocak ayında sözleşmesi bitecek olan Ersan Adem Gülüm'ü ilk olarak kiralayıp ardından bonservisiyle kadrosuna katmayı planlıyor. Ersan'ın yeniden siyahbeyazlı formayı giymeye sıcak baktığı öğrenildi.
Tecrübeli oyuncu geçen sezonu Avustralya'nın Adelaide United takımında kiralık olarak geçirmişti. Burada 21 maçın tamamına ilk 11'de başlarken 1682 dakika sahada kalmıştı.
- 20.6.2018
-
Trabzonspor'dan KAP'a Okay açıklaması
Toplam 3
Yorum
kaya kayseriden çok ucuza gitmişti aynı şekilde trabzondan da ucuza gitti. Şu adamın değeri avrupada en az 15 mil euro
-
İmbula sürprizi
Toplam 2
Yorum
Ferhat Kaç yaşında geliceksin 30? hiç gelme daha iyi Türkiye Liginde artık alıncaksa 30 yaş altı alınsın bune gelen para için geliyor
-
Beşiktaş Burak Yılmaz için diğer transferleri bekliyor
Toplam 5
Yorum
debian besiktas icin burak yilmaz yanlis transfer olur... nedenini tum besiktas taraftari cok iyi biliyor....bos konusmaya gerek yok.
FLAŞ! Ersan Gülüm Beşiktaş'a dönüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.