FLAŞ! Ersan Gülüm Beşiktaş'a dönüyor – Fotomaç – 20 Haziran 2018
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    FLAŞ! Ersan Gülüm 'a dönüyor

    FLAŞ! Ersan Gülüm Beşiktaş'a dönüyor

    Hebei Chine Fortune ile olan sözleşmesi ocak ayında bitecek olan tecrübeli defans, ilk etapta kiralanacak

    'i 'e satan defansı eski yıldızı ile güçlendirecek…

    Siyah-beyazlılar 31 yaşındaki Ersan Adem Gülüm'ü 3. kez kadrosuna katmak için harekete geçti. Yönetim bonservisi Çin ekibi Hebei Chine Fortune'da bulunan ve ocak ayında sözleşmesi bitecek olan 'ü ilk olarak kiralayıp ardından bonservisiyle kadrosuna katmayı planlıyor. Ersan'ın yeniden siyahbeyazlı formayı giymeye sıcak baktığı öğrenildi.

    Tecrübeli oyuncu geçen sezonu Avustralya'nın Adelaide United takımında kiralık olarak geçirmişti. Burada 21 maçın tamamına ilk 11'de başlarken 1682 dakika sahada kalmıştı.
    1. 20.6.2018
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