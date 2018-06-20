Beşiktaş'ta ödemeler el yakıyor
Beşiktaş'ın yakın süreçte yapması gereken ödemeler dudak uçuklatıyor.
Beşiktaş'ın yakın süreçte yapması gereken ödemeler dudak uçuklatıyor. Siyah-beyazlıların ay sonuna kadar 94.5 milyon TL, Temmuz sonuna kadar 81 milyon TL ve Ağustos sonuna kadar 49.5 milyon TL; toplam 225 milyon TL'lik ödemesi bulunuyor. Siyah-beyazlıların 100 milyon TL'den fazla da kulüp personeline ve futbolculara ödeme yapması gerekiyor.
- 20.6.2018
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‘F.Bahçe zor bir volkan’
Toplam 2
Yorum
mmmm adama 5 katı ücret..bu zor durumda psv ye hoca bonserviiisi öde..çok saçma..delice.
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‘F.Bahçe zor bir volkan’
Toplam 2
Yorum
us atölyesi aykutun kopyasını getirin dememişti taraftar..bu ali koç bizle dalga mı geçiyor..buvac akllıca olurdu
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Ankaragücü Veli Kavlak için devrede
Toplam 1
Yorum
bjk 20 kiralık gitsin durumu görelim ona göre iyi olursa bkj de tekrar oynayabilir
Beşiktaş'ta ödemeler el yakıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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