Beşiktaş'ın yakın süreçte yapması gereken ödemeler dudak uçuklatıyor. Siyah-beyazlıların ay sonuna kadar 94.5 milyon TL, Temmuz sonuna kadar 81 milyon TL ve Ağustos sonuna kadar 49.5 milyon TL; toplam 225 milyon TL'lik ödemesi bulunuyor. Siyah-beyazlıların 100 milyon TL'den fazla da kulüp personeline ve futbolculara ödeme yapması gerekiyor.