Beşiktaş'ta ödemeler el yakıyor – Fotomaç – 20 Haziran 2018
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    20 Haziran 2018, Çarşamba
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    'ta ödemeler el yakıyor

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ta ödemeler el yakıyor

    'ın yakın süreçte yapması gereken ödemeler dudak uçuklatıyor.

    'ın yakın süreçte yapması gereken ödemeler dudak uçuklatıyor. Siyah-beyazlıların ay sonuna kadar 94.5 milyon TL, Temmuz sonuna kadar 81 milyon TL ve Ağustos sonuna kadar 49.5 milyon TL; toplam 225 milyon TL'lik ödemesi bulunuyor. Siyah-beyazlıların 100 milyon TL'den fazla da kulüp personeline ve futbolculara ödeme yapması gerekiyor.

    1. 20.6.2018
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