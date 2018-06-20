Teknik direktör Şenol Güneş'in takımda kalmasını istediği Adriano'dan yönetimi zorda bırakacak bir talep geldi.
Teknik direktör Şenol Güneş'in takımda kalmasını istediği Adriano'dan yönetimi zorda bırakacak bir talep geldi. Daha önce "Futbolu ülkemde bırakmak istiyorum" açıklamasını yapan sambacı, menajeri aracılığıyla kendisi için temas kuracak Flamengo'ya kolaylık sağlanmasını istedi. Beşiktaş'ta çok güzel iki yıl yaşadığını ama aile olarak artık ülkeye dönme kararı verdiklerini iletti. Adriano'dan bu çıkışı bekleyen yönetim ise, Güneş'in "satılmasın" raporu verdiği sambacı için ne yapacağını şaşırdı
NEGREDO KORKUTUYOR
Beşiktaş'ın iyi bir teklif gelmesi durumunda göndermeyi düşündüğü Alvaro Negredo'nun keyfi yerinde. İspanyol yıldız siyah-beyazlılarda, M.City'den kazandığından bile daha fazla kazanıyor. İSPANYOL golcünün menajeriyle temas kuran çok olsa da, kazandığı rakamı öğrenenler geri adım atıyor. Son olarak La Liga'nın yeni takımı Rayo Vallecano, Negredo'nun menajeriyle temas kurdu. Matadorun 6 milyon euro'dan fazla olan maliyetini öğrenen İspanyol ekibinin verdiği cevap ise, "Biz tüm takıma o parayı verip, La Liga'ya çıktık" oldu.
- 20.6.2018
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‘F.Bahçe zor bir volkan’
Toplam 2
Yorum
mmmm adama 5 katı ücret..bu zor durumda psv ye hoca bonserviiisi öde..çok saçma..delice.
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‘F.Bahçe zor bir volkan’
Toplam 2
Yorum
us atölyesi aykutun kopyasını getirin dememişti taraftar..bu ali koç bizle dalga mı geçiyor..buvac akllıca olurdu
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Ankaragücü Veli Kavlak için devrede
Toplam 1
Yorum
bjk 20 kiralık gitsin durumu görelim ona göre iyi olursa bkj de tekrar oynayabilir
Beşiktaş'ta Adriano ve Negredo'nun durumu belirsiz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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