Beşiktaş'ta Adriano ve Negredo'nun durumu belirsiz – Fotomaç – 20 Haziran 2018
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    20 Haziran 2018, Çarşamba
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    'ta ve 'nun durumu belirsiz

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ta <a href="/index/adriano?id=db796b06-12e5-4e9d-b93c-77d87366faa8" class="" rel="tag">Adriano</a> ve <a href="/index/negredo?id=f03fa9dd-53e5-42c7-8d20-ac57a42fb647" class="" rel="tag">Negredo</a>'nun durumu belirsiz

    Teknik direktör 'in takımda kalmasını istediği 'dan yönetimi zorda bırakacak bir talep geldi.

    Teknik direktör 'in takımda kalmasını istediği 'dan yönetimi zorda bırakacak bir talep geldi. Daha önce " ülkemde bırakmak istiyorum" açıklamasını yapan sambacı, menajeri aracılığıyla kendisi için temas kuracak Flamengo'ya kolaylık sağlanmasını istedi. 'ta çok güzel iki yıl yaşadığını ama aile olarak artık ülkeye dönme kararı verdiklerini iletti. 'dan bu çıkışı bekleyen yönetim ise, Güneş'in "satılmasın" raporu verdiği sambacı için ne yapacağını şaşırdı

    NEGREDO KORKUTUYOR
    'ın iyi bir teklif gelmesi durumunda göndermeyi düşündüğü Alvaro 'nun keyfi yerinde. İspanyol yıldız siyah-beyazlılarda, M.City'den kazandığından bile daha fazla kazanıyor. İSPANYOL golcünün menajeriyle temas kuran çok olsa da, kazandığı rakamı öğrenenler geri adım atıyor. Son olarak 'nın yeni takımı Rayo Vallecano, 'nun menajeriyle temas kurdu. Matadorun 6 milyon euro'dan fazla olan maliyetini öğrenen İspanyol ekibinin verdiği cevap ise, "Biz tüm takıma o parayı verip, 'ya çıktık" oldu.

    1. 20.6.2018
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