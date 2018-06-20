Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu – Fotomaç – 20 Haziran 2018
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    20 Haziran 2018, Çarşamba
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    'ın 'ndeki rakibi belli oldu

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ın <a href="/index/uefa?id=fc10adcd-3263-4cd6-ab10-429757eaaf86" class="" rel="tag">UEFA</a> <a href="/index/avrupa-ligi?id=9bf781ba-7cfb-46f4-8ed5-96233475b406" class="" rel="tag">Avrupa Ligi</a>'ndeki rakibi belli oldu

    'ın ikinci ön eleme turundaki muhtemel rakibi belli oldu.

    Sezonu 4. sırada tamamlayan ve 'ne ikinci ön eleme turundan katılma hakkı kazanan 'ın muhtemel rakibi belli oldu. Siyah-beyazlılar, ikinci ön eleme turunda B36 Torshavn (Faroe Adaları) / St Joseph's (Cebelitarık) - OFK Titograd (Karadağ) elemelerinden gelen takımla karşı karşıya gelecek.

    , ikinci ön eleme turundaki maçlarını 26 Temmuz ve 2 Ağustos tarihlerinde oynayacak.
    1. 20.6.2018 16:16
    2. Güncelleme: 20.6.2018 16:53
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