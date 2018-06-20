Adriano: “Bırakın gideyim” – Fotomaç – 20 Haziran 2018
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    20 Haziran 2018, Çarşamba
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    : “Bırakın gideyim”

    Adriano: “Bırakın gideyim”

    Teknık direktör 'in takımda kalmasını istediği 'dan yönetimi zorda bırakacak bir talep geldi…

    Daha önce " ülkemde bırakmak istiyorum" açıklamasını yapan Brezilyalı yıldız, menajeri aracığıyla yönetime mesaj gönderip, kendisini isteyen Flamengo'ya kolaylık gösterilmesi ricasında bulundu. 33 yaşındaki defans oyuncusu, geçen sezon 37 resmi maçta forma giydi. (Sabah)
    1. 20.6.2018 01:25
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