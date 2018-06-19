Vida ve Pepe’ye kupa piyangosu

Beşiktaş yönetimi, Dünya Kupası'nda forma giyen Pepe ile Vida'nın göstereceği performansa göre bu oyuncularla ilgili son kararını verecek. Hırvat stoperin satılması düşünülmüyor ancak Rusya'da iyi bir performans gösterir ve talibi çıkarsa da elde tutulması için zorlanmayacak. Aynı şey Pepe için de geçerli. 8 milyon euro'luk toplam maliyeti ile Süper Ligin en pahalı oyuncusu olan Portekizli isme elle tutulur bir teklif gelirse değerlendirilecek.