Beşiktaş yönetimi, Dünya Kupası'nda forma giyen Pepe ile Vida'nın göstereceği performansa göre bu oyuncularla ilgili son kararını verecek.
Beşiktaş yönetimi, Dünya Kupası'nda forma giyen Pepe ile Vida'nın göstereceği performansa göre bu oyuncularla ilgili son kararını verecek. Hırvat stoperin satılması düşünülmüyor ancak Rusya'da iyi bir performans gösterir ve talibi çıkarsa da elde tutulması için zorlanmayacak. Aynı şey Pepe için de geçerli. 8 milyon euro'luk toplam maliyeti ile Süper Ligin en pahalı oyuncusu olan Portekizli isme elle tutulur bir teklif gelirse değerlendirilecek.
- 19.6.2018
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Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 16
Yorum
arslan biran önce bonservissizlerden alınmalı yada kiralanmalı. stoper,solbek,10 numara,sağkanat,solkanat,santrafor 1 yıl kirala sonra al.
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Yarısını bile önermiyorlar
Toplam 3
Yorum
anadoluya kiralık gönderin anadoluya kiralık gönderin.ne kadar veriyolarsa farkını gs olarak biz ödeyelim.paranın ne kadarından kurtulursak kardır.
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Sinan’a zamlı yeni sözleşme
Toplam 3
Yorum
sinan a uygundur 1 milyon uygundur. atık sinan ekstra çalışıp eksiğini kapatıp rodriges etkisi yapmalı ve banko 11 e oynayaack persormans göstermeli
Vida ve Pepe’ye kupa piyangosu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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