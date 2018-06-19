Vida ve Pepe’ye kupa piyangosu – Fotomaç – 19 Haziran 2018
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HEPSİ
    19 Haziran 2018, Salı
    CANLI 2018 RUSYA
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    ve ’ye kupa piyangosu

    Vida ve Pepe’ye kupa piyangosu

    yönetimi, 'nda forma giyen ile 'nın göstereceği performansa göre bu oyuncularla ilgili son kararını verecek.

    yönetimi, 'nda forma giyen ile 'nın göstereceği performansa göre bu oyuncularla ilgili son kararını verecek. Hırvat stoperin satılması düşünülmüyor ancak 'da iyi bir performans gösterir ve talibi çıkarsa da elde tutulması için zorlanmayacak. Aynı şey Pepe için de geçerli. 8 milyon euro'luk toplam maliyeti ile Süper Ligin en pahalı oyuncusu olan Portekizli isme elle tutulur bir teklif gelirse değerlendirilecek.

    1. 19.6.2018
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