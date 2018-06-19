Fernandes için çifte markaj – Fotomaç – 19 Haziran 2018
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HEPSİ
    19 Haziran 2018, Salı
    CANLI 2018 RUSYA
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    Fernandes için çifte markaj

    Fernandes için çifte markaj

    'ın listesindeki isimlerden biri olan , takımındaki siyah-beyazlılar tarafından yakın markaja alındı.

    'ın listesindeki isimlerden biri olan , takımındaki siyah-beyazlılar tarafından yakın markaja alındı. Beşiktaş'ta forma giyen ve milli takımdan arkadaşları Fernandes'le yakından ilgileniyor. Hem milli takımın hem de siyah-beyazlıların tecrübeli isimleri, yeniden Beşiktaş'ta oynamak isteyen Fernandes'in transferini hızlandırmak için çaba sarf ediyor.

    1. 19.6.2018
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