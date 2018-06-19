Fernandes için çifte markaj

Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimlerden biri olan Manuel Fernandes, Portekiz Milli takımındaki siyah-beyazlılar tarafından yakın markaja alındı. Beşiktaş'ta forma giyen Pepe ve Ricardo Quaresma milli takımdan arkadaşları Fernandes'le yakından ilgileniyor. Hem milli takımın hem de siyah-beyazlıların tecrübeli isimleri, yeniden Beşiktaş'ta oynamak isteyen Fernandes'in transferini hızlandırmak için çaba sarf ediyor.