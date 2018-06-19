Boyko transfer mi oldu? Sürpriz açıklama! – Fotomaç – 19 Haziran 2018
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HEPSİ
    20 Haziran 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 RUSYA
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    Boyko mi oldu? Sürpriz açıklama!

    Boyko <a href="/index/transfer?id=1e09b976-0e2c-4a75-bc0c-79a0614a1fc0" class="" rel="tag">transfer</a> mi oldu? Sürpriz açıklama!

    Bonservisi 2020 yılına kadar 'ta olan Ukraynalı kaleci için 'den sürpriz bir açıklama geldi. Kiralık anlaşması sona eren Boyko'nun öncesinde sağlık kontrolünden geçeceği duyuruldu.

    'ta teknik direktör 'in gözüne girememesinin ardından 'e kiralanan kaleci ile ilgili olarak sürpriz bir gelişme yaşandı.

    öncesinde futbolcuları rutin sağlık kontrollerinden geçiren 'den hakkında açıklama yapıldı. 20 Haziran Çarşamba günü, sağlık kontrollerinden 7 ismin daha geçeceği ve bu isimler arasında 'nun da olduğu belirtildi.

    ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki Ukraynalı kalecinin, ile olan kiralık sözleşmesi sona erdi. Herhangi bir açıklaması yapılmamasına rağmen Boyko'nun ekibi adına sağlık kontrolünden geçecek olması şaşkınlık yarattı. Bu gelişmenin ardından Boyko ile ilgili olarak Kulübü'nden nasıl bir açıklama geleceği beklenmeye başlandı. (Sporx)

    1. 19.6.2018 20:28
    2. Güncelleme: 19.6.2018 20:29
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