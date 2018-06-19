Boyko transfer mi oldu? Sürpriz açıklama!
Bonservisi 2020 yılına kadar Beşiktaş'ta olan Ukraynalı kaleci Denys Boyko için Dinamo Kiev'den sürpriz bir açıklama geldi. Kiralık anlaşması sona eren Boyko'nun yeni sezon öncesinde sağlık kontrolünden geçeceği duyuruldu.
Yeni sezon öncesinde futbolcuları rutin sağlık kontrollerinden geçiren Dinamo Kiev'den Denys Boyko hakkında açıklama yapıldı. 20 Haziran Çarşamba günü, sağlık kontrollerinden 7 ismin daha geçeceği ve bu isimler arasında Denys Boyko'nun da olduğu belirtildi.
Beşiktaş ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki Ukraynalı kalecinin, Dinamo Kiev ile olan kiralık sözleşmesi sona erdi. Herhangi bir transfer açıklaması yapılmamasına rağmen Boyko'nun Ukrayna ekibi adına sağlık kontrolünden geçecek olması şaşkınlık yarattı. Bu gelişmenin ardından Boyko ile ilgili olarak Beşiktaş Kulübü'nden nasıl bir açıklama geleceği beklenmeye başlandı. (Sporx)
- 19.6.2018 20:28
- Güncelleme: 19.6.2018 20:29
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‘F.Bahçe zor bir volkan’
Toplam 2
Yorum
mmmm adama 5 katı ücret..bu zor durumda psv ye hoca bonserviiisi öde..çok saçma..delice.
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‘F.Bahçe zor bir volkan’
Toplam 2
Yorum
us atölyesi aykutun kopyasını getirin dememişti taraftar..bu ali koç bizle dalga mı geçiyor..buvac akllıca olurdu
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Ankaragücü Veli Kavlak için devrede
Toplam 1
Yorum
bjk 20 kiralık gitsin durumu görelim ona göre iyi olursa bkj de tekrar oynayabilir
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