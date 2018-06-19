Beşiktaş'ta santrafor çıkmazı – Fotomaç – 19 Haziran 2018
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    19 Haziran 2018, Salı
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    'ta santrafor çıkmazı

    Beşiktaş'ta santrafor çıkmazı

    öncesinde kadrosuna mutlaka bir santrfor katacak olan , ve Love'ın durumunda bir değişiklik olmayınca frene bastı.

    öncesinde kadrosuna mutlaka bir santrfor katacak olan , ve Love'ın durumunda bir değişiklik olmayınca frene bastı. Yönetim iki ismi de iyi bir rakama satmak isterken, gelen tekliflerin beklentilerin çok altında kalması keyifleri kaçırdı. İki oyuncunun aldığı ücretin yıllık 6 milyon 350 bin euro olması, teklif sunulan golcülerin bekletilmesine yol açtı. komitesi, son çare olarak iki oyuncuya da 1 yıllık ücretine karşılık bonservisini teklif etme seçeneğini masaya yatıracak.

    1. 19.6.2018
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