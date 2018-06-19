Beşiktaş'ta santrafor çıkmazı
Yeni sezon öncesinde kadrosuna mutlaka bir santrfor katacak olan Beşiktaş, Negredo ve Love'ın durumunda bir değişiklik olmayınca frene bastı.
Yeni sezon öncesinde kadrosuna mutlaka bir santrfor katacak olan Beşiktaş, Negredo ve Love'ın durumunda bir değişiklik olmayınca frene bastı. Yönetim iki ismi de iyi bir rakama satmak isterken, gelen tekliflerin beklentilerin çok altında kalması keyifleri kaçırdı. İki oyuncunun aldığı ücretin yıllık 6 milyon 350 bin euro olması, teklif sunulan golcülerin bekletilmesine yol açtı. Transfer komitesi, son çare olarak iki oyuncuya da 1 yıllık ücretine karşılık bonservisini teklif etme seçeneğini masaya yatıracak.
- 19.6.2018
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Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 16
Yorum
arslan biran önce bonservissizlerden alınmalı yada kiralanmalı. stoper,solbek,10 numara,sağkanat,solkanat,santrafor 1 yıl kirala sonra al.
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Yarısını bile önermiyorlar
Toplam 3
Yorum
anadoluya kiralık gönderin anadoluya kiralık gönderin.ne kadar veriyolarsa farkını gs olarak biz ödeyelim.paranın ne kadarından kurtulursak kardır.
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Sinan’a zamlı yeni sözleşme
Toplam 3
Yorum
sinan a uygundur 1 milyon uygundur. atık sinan ekstra çalışıp eksiğini kapatıp rodriges etkisi yapmalı ve banko 11 e oynayaack persormans göstermeli
Beşiktaş'ta santrafor çıkmazı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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