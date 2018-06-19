Beşiktaş'ta santrafor çıkmazı

Yeni sezon öncesinde kadrosuna mutlaka bir santrfor katacak olan Beşiktaş, Negredo ve Love'ın durumunda bir değişiklik olmayınca frene bastı. Yönetim iki ismi de iyi bir rakama satmak isterken, gelen tekliflerin beklentilerin çok altında kalması keyifleri kaçırdı. İki oyuncunun aldığı ücretin yıllık 6 milyon 350 bin euro olması, teklif sunulan golcülerin bekletilmesine yol açtı. Transfer komitesi, son çare olarak iki oyuncuya da 1 yıllık ücretine karşılık bonservisini teklif etme seçeneğini masaya yatıracak.