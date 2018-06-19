Babel ve Q7’ye teklifler geliyor – Fotomaç – 19 Haziran 2018
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    ve Q7’ye teklifler geliyor

    Babel ve Q7’ye teklifler geliyor

    komitesi, yeni transfer yapabilmek için, takım içindeki oyunculara gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

    komitesi, yeni transfer yapabilmek için, takım içindeki oyunculara gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. Özellikle Quaresma ve için kulübe, gerek menajerler aracılığıyla gerekse doğrudan teklifler iletildiği belirtildi. Yönetim, iki ismin yerini doldurabilecek bir yıldızla anlaşma noktasına gelebilirse bu teklifleri değerlendirecek. Bu konudaki son kararı ise teknik direktör verecek.

    1. 19.6.2018
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