Babel ve Q7’ye teklifler geliyor

Beşiktaş transfer komitesi, yeni transfer yapabilmek için, takım içindeki oyunculara gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. Özellikle Quaresma ve Babel için kulübe, gerek menajerler aracılığıyla gerekse doğrudan teklifler iletildiği belirtildi. Yönetim, iki ismin yerini doldurabilecek bir yıldızla anlaşma noktasına gelebilirse bu teklifleri değerlendirecek. Bu konudaki son kararı ise teknik direktör Şenol Güneş verecek.