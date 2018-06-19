Babel ve Q7’ye teklifler geliyor
Beşiktaş transfer komitesi, yeni transfer yapabilmek için, takım içindeki oyunculara gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.
Beşiktaş transfer komitesi, yeni transfer yapabilmek için, takım içindeki oyunculara gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. Özellikle Quaresma ve Babel için kulübe, gerek menajerler aracılığıyla gerekse doğrudan teklifler iletildiği belirtildi. Yönetim, iki ismin yerini doldurabilecek bir yıldızla anlaşma noktasına gelebilirse bu teklifleri değerlendirecek. Bu konudaki son kararı ise teknik direktör Şenol Güneş verecek.
- 19.6.2018
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Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 16
Yorum
arslan biran önce bonservissizlerden alınmalı yada kiralanmalı. stoper,solbek,10 numara,sağkanat,solkanat,santrafor 1 yıl kirala sonra al.
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Yarısını bile önermiyorlar
Toplam 3
Yorum
anadoluya kiralık gönderin anadoluya kiralık gönderin.ne kadar veriyolarsa farkını gs olarak biz ödeyelim.paranın ne kadarından kurtulursak kardır.
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Sinan’a zamlı yeni sözleşme
Toplam 3
Yorum
sinan a uygundur 1 milyon uygundur. atık sinan ekstra çalışıp eksiğini kapatıp rodriges etkisi yapmalı ve banko 11 e oynayaack persormans göstermeli
Babel ve Q7’ye teklifler geliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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